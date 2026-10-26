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Сім тривог за п’ять хвилин. Столична влада пояснила збій системи оповіщення

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Сім тривог за п’ять хвилин. Столична влада пояснила збій системи оповіщення
КМДА підтвердила збій системи оповіщення
фото: Уніан

У КМДА розповіли, що стало причиною незвичної ситуації

Увечері 26 жовтня в роботі територіальної автоматизованої системи централізованого оповіщення (ТАСЦО) стався технічний збій, через який кияни кілька разів поспіль отримали повідомлення про повітряну тривогу. Наразі несправність усунули, а роботу системи відновили. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Київську міську державну адміністрацію.

У КМДА пояснили, що через технічні неполадки користувачам мобільних застосунків надходили повторні сповіщення про небезпеку. Водночас у міській адміністрації наголосили, що на момент оприлюднення повідомлення повітряної тривоги в Києві не було.

За інформацією столичної влади, роботу територіальної автоматизованої системи централізованого оповіщення вже повністю відновлено.

Нагадаємо, увечері 26 жовтня кияни отримали серію тривожних сповіщень про загрозу масованої атаки безпілотників. Протягом п'яти хвилин застосунок «Київ Цифровий» щонайменше сім разів попередив користувачів про небезпеку.

Перше повідомлення надійшло о 18:47. Уже о 18:48 користувачі отримали сповіщення про відбій повітряної тривоги, однак після цього застосунок знову почав надсилати попередження про загрозу.

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Теги: КМДА тривога окупанти

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