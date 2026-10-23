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Чернігів: окупанти вдарили по терміналу «Нової пошти», є загиблий та четверо постраждалих (оновлено)

Дмитро Олізаренко
glavcom.ua
Дмитро Олізаренко
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Чернігів: окупанти вдарили по терміналу «Нової пошти», є загиблий та четверо постраждалих (оновлено)
Наслідки ворожого удару у ніч проти 2 липня 2026 року по логістичному центру компанії «Нова пошта» в столиці
Фото: Євген Тафійчук/Facebook

Унаслідок російської атаки підприємство зазнало руйнувань. 

Російські війська атакували термінал «Нової пошти» в північній частині Чернігова. Унаслідок удару підприємство зазнало руйнувань. За попередньою інформацією, під завалами можуть перебувати люди. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на начальника Чернігівської міської військової адміністрації Дмитра Брижинського.

Оновлено 14:21

Внаслідок російської атаки одна людина загинула, ще четверо постраждали. Двох поранених доправляють до лікарні, ще двом надають екстрену медичну допомогу.

Нагадаємо, 9 жовтня «Главком» повідомляв про російський удар по складах «Нової пошти» на Дніпропетровщині. У Дніпровському районі після атаки спалахнула пожежа. За даними місцевих медіа, під удар потрапили об'єкти логістичної компанії.

Раніше «Главком» писав про знищення відділення та пошкодження депо «Нової пошти» в Києві. Частина відправлень була знищена, а вцілілі посилки компанія почала переміщувати до інших відділень. Клієнтам пообіцяли компенсувати вартість втрачених вантажів.

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Теги: ракетна атака Нова пошта окупанти пожежа

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