177 боїв за добу: лінія фронту станом на 19 жовтня 2026

Лінія фронту станом на 19 жовтня 2026. Зведення Генштабу

З початку доби загарбник завдав одного ракетного та 47 авіаційних ударів – скинув 171 керовану авіабомбу. Крім того, залучив для ураження 4911 дронів-камікадзе та здійснив 1775 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ.

Новини війни в Україні

19 жовтня на фронті відбулося 177 бойових зіткнень. Сили оборони зупиняють російських загарбників, виснажують їхній бойовий потенціал та завдають ефективного вогневого ураження на всіх ділянках лінії бойового зіткнення. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Найгарячіша ситуація на Південно-Слобожанському напрямку. На Покровському за добу ліквідовано 26 окупантів, шістьох поранено. Знищено чотири одиниці автомобільної, одну одиницю спеціальної техніки та один пункт управління БпЛА ворога. Пошкоджено чотири одиниці автомобільної, дві одиниці спеціальної техніки, два пункти управління БпЛА та 27 укриттів противника. Знищено або подавлено 167 безпілотних літальних апаратів різних типів.

Ситуація на Північно-Слобожанському і Курському напрямках сьогодні

Ворог наступальних дій не проводив.

На Південно-Слобожанському напрямку

Зафіксовано 22 бойових зіткнення біля Стариці, Малої Вовчої, Ізбицького, Вільчі, Охрімівки, Захарівки, Караїчного, Бочкового, Зибиного та Радьківки. Три зіткнення тривають.

На Куп’янському напрямку

Ворог наступальних дій не проводив.

Ситуація на Лиманському напрямку сьогодні

Відбито дев'ять атак у районах Новомихайлівки, Дружелюбівки, Червоного Ставу, Зеленої Долини та Лиману.

На Слов’янському напрямку

Сили оборони відбили три атаки окупантів у районах Ямполя, Пискунівки та Миколаївки.

Ситуація на Краматорському напрямку сьогодні

Ворог наступальних дій не проводив.

На Костянтинівському напрямку

Зафіксовано 12 бойових зіткнень у районах Костянтинівки, Новоселівки, Дружківки та Новопавлівки. Три боєзіткнення тривають.

Ситуація на Покровському напрямку сьогодні

Зафіксовано 16 бойових зіткнень. Окупанти намагалися просунутися в районах:

Софіївки

Вільного

Кучерового Яру

Ганнівки

Чернігівки

Добропілля

Мирного

Сергіївки

Молодецького

Один бій триває.

На Олександрівському напрямку

Ворог наступальних дій не проводив.

Ситуація на Гуляйпільському напрямку сьогодні

Зафіксовано дев'ять атак у районах Різдвянки, Долинки, Гіркого, Чарівного та Єгорівки.

На Оріхівському напрямку

Ворог наступальних дій не проводив.

Ситуація на Придніпровському напрямку сьогодні

Штурмових дій противника не зафіксовано.

Нині триває 1699-й день повномасштабної війни.