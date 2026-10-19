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177 боїв за добу: лінія фронту станом на 19 жовтня 2026

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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177 боїв за добу: лінія фронту станом на 19 жовтня 2026
Ситуація на фронті 19 жовтня
фото: Генштаб ЗСУ

Лінія фронту станом на 19 жовтня 2026. Зведення Генштабу

З початку доби загарбник завдав одного ракетного та 47 авіаційних ударів – скинув 171 керовану авіабомбу. Крім того, залучив для ураження 4911 дронів-камікадзе та здійснив 1775 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ.

Новини війни в Україні

19 жовтня на фронті відбулося 177 бойових зіткнень. Сили оборони зупиняють російських загарбників, виснажують їхній бойовий потенціал та завдають ефективного вогневого ураження на всіх ділянках лінії бойового зіткнення. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Найгарячіша ситуація на Південно-Слобожанському напрямку. На Покровському за добу ліквідовано 26 окупантів, шістьох поранено. Знищено чотири одиниці автомобільної, одну одиницю спеціальної техніки та один пункт управління БпЛА ворога. Пошкоджено чотири одиниці автомобільної, дві одиниці спеціальної техніки, два пункти управління БпЛА та 27 укриттів противника. Знищено або подавлено 167 безпілотних літальних апаратів різних типів.

Ситуація на Північно-Слобожанському і Курському напрямках сьогодні

Ворог наступальних дій не проводив.

177 боїв за добу: лінія фронту станом на 19 жовтня 2026 фото 1

На Південно-Слобожанському напрямку

Зафіксовано 22 бойових зіткнення біля Стариці, Малої Вовчої, Ізбицького, Вільчі, Охрімівки, Захарівки, Караїчного, Бочкового, Зибиного та Радьківки. Три зіткнення тривають.

177 боїв за добу: лінія фронту станом на 19 жовтня 2026 фото 2

На Куп’янському напрямку

Ворог наступальних дій не проводив.

177 боїв за добу: лінія фронту станом на 19 жовтня 2026 фото 3

Ситуація на Лиманському напрямку сьогодні

Відбито дев'ять атак у районах Новомихайлівки, Дружелюбівки, Червоного Ставу, Зеленої Долини та Лиману.

177 боїв за добу: лінія фронту станом на 19 жовтня 2026 фото 4

На Слов’янському напрямку

Сили оборони відбили три атаки окупантів у районах Ямполя, Пискунівки та Миколаївки.

177 боїв за добу: лінія фронту станом на 19 жовтня 2026 фото 5

Ситуація на Краматорському напрямку сьогодні

Ворог наступальних дій не проводив.

177 боїв за добу: лінія фронту станом на 19 жовтня 2026 фото 6

На Костянтинівському напрямку

Зафіксовано 12 бойових зіткнень у районах Костянтинівки, Новоселівки, Дружківки та Новопавлівки. Три боєзіткнення тривають. 

177 боїв за добу: лінія фронту станом на 19 жовтня 2026 фото 7

Ситуація на Покровському напрямку сьогодні

Зафіксовано 16 бойових зіткнень. Окупанти намагалися просунутися в районах:

  • Софіївки
  • Вільного
  • Кучерового Яру
  • Ганнівки
  • Чернігівки
  • Добропілля
  • Мирного
  • Сергіївки
  • Молодецького

Один бій триває. 

177 боїв за добу: лінія фронту станом на 19 жовтня 2026 фото 8

На Олександрівському напрямку

Ворог наступальних дій не проводив.

177 боїв за добу: лінія фронту станом на 19 жовтня 2026 фото 9

Ситуація на Гуляйпільському напрямку сьогодні

Зафіксовано дев'ять атак у районах Різдвянки, Долинки, Гіркого, Чарівного та Єгорівки.

177 боїв за добу: лінія фронту станом на 19 жовтня 2026 фото 10

На Оріхівському напрямку

Ворог наступальних дій не проводив.

177 боїв за добу: лінія фронту станом на 19 жовтня 2026 фото 11

Ситуація на Придніпровському напрямку сьогодні

Штурмових дій противника не зафіксовано.

177 боїв за добу: лінія фронту станом на 19 жовтня 2026 фото 12

Нині триває 1699-й день повномасштабної війни.

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Теги: фронт Лиман Костянтинівка Слов’янськ Генштаб окупанти

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