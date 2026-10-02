Як перетнути Дніпро під час тривоги? Поліція пояснила правила для Києва

Правила руху відрізнятимуться залежно від мосту та напрямку

У Києві запроваджено тимчасові обмеження руху транспорту мостами через Дніпро під час повітряної тривоги. Про актуальну схему руху повідомив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький, передає «Главком».

За словами Білошицького, під час повітряної тривоги діятимуть такі обмеження:

Південний міст – рух транспорту повністю перекриватимуть з обох берегів;

– рух транспорту повністю перекриватимуть з обох берегів; Дарницький міст – транспорт рухатиметься однією смугою з правого на лівий берег;

– транспорт рухатиметься однією смугою з правого на лівий берег; міст Метро – рух перекриватимуть з лівого на правий берег;

– рух перекриватимуть з лівого на правий берег; Подільсько-Воскресенський міст – рух також перекриватимуть з лівого на правий берег.

Правоохоронці закликали жителів та гостей столиці враховувати тимчасові зміни під час планування маршрутів.

Щодо інших мостів, КМДА повідомляла, що мостом Патона рух дозволений, однак під час повітряної тривоги обмежується проїзд із правого на лівий берег. Північний міст працює без обмежень, але під час тривоги рух із правого на лівий берег також обмежують.

Раніше в. о. першого заступника голови КМДА Петро Пантелеєв заявляв, що міські служби спільно з військовими та правоохоронцями опрацьовують оптимальні схеми руху між правим і лівим берегами Дніпра. Місто очікувало на експертні висновки наукових інститутів щодо можливості подальшої експлуатації Південного мосту та відновлення руху метро.

Згодом, близько 17:50, мер Києва Віталій Кличко повідомив про нове влучання у Південний міст. На місце вирушили екстрені служби. На момент нового удару міст уже був закритий для руху автомобільного транспорту та метро.