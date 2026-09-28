Російські терористи вдруге атакували центр Києва

Росіяни після Академії наук вдарили по медзакладу в центрі Києва

Рятувальники гасять пожежу після нового удару, тоді як кількість постраждалих в Академії наук зросла до шести

Російські війська вдень 28 вересня завдали ще одного удару по центру Києва, атакувавши будівлю медичного закладу. Рятувальники працюють на місці та намагаються оперативно загасити пожежу. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на допис президента України Володимира Зеленського.

фото: ДСНС

фото: ДСНС

«Екстрені служби продовжують працювати у Києві, на місці прямого удару по будівлі Академії наук. На жаль, станом на зараз відомо про одну загиблу людину та шістьох постраждалих, серед них троє дітей. Сьогодні вдень росіяни вдарили ще й по будівлі медичного закладу в центрі столиці. Зараз рятувальники намагаються оперативно загасити пожежу», – заявив Зеленський.

фото: ДСНС

фото: ДСНС

Нагадаємо, внаслідок масованої російської атаки безпілотників у середмісті Києва зазнала руйнувань будівля Національної академії наук України. На місці влучання спалахнула пожежа, розпочалася рятувальна операція.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що після російського удару рятувальники гасили пожежу та шукали людей, які могли перебувати всередині будівлі.

«Російський удар проти будівлі української Академії наук. Зараз триває рятувальна операція, гасять пожежу, шукають людей, які могли перебувати в будівлі. Всі служби залучені», – повідомив глава держави.

За словами Зеленського, під час цієї атаки російські війська завдали ударів і по інших цивільних та господарських об'єктах у різних регіонах України.

«Сьогодні ж у Києві були атаковані фармацевтична компанія та заправки, в Дніпрі – бізнес-центр, в інших містах і регіонах – теж цивільні об’єкти, підприємства, об’єкти зв’язку. На жаль, є загиблі… Мої співчуття рідним та близьким», – наголосив президент.

Влучання у Шевченківському районі Києва зафіксували вдень 28 вересня. За даними кореспондента «Главкома», російський дрон влучив у будівлю Національної академії наук України. Після атаки у приміщенні залишалися люди.