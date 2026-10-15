Уряд змінив правила навчання у школах під час тривалих повітряних тривог

Школи зможуть поєднувати заняття в укриттях із дистанційним навчанням, а окремі предмети отримають пріоритет

Кабінет міністрів України ухвалив рішення щодо організації освітнього процесу під час тривалих повітряних тривог. Школи самостійно визначатимуть формат занять залежно від безпекової ситуації та можливостей укриттів. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на прем’єр-міністра України Сергія Корецького.

Відповідно до рішення уряду, навчальні заклади зможуть проводити уроки у звичайних класах, облаштованих укриттях або поєднувати очне навчання з дистанційним. При виборі формату враховуватимуть місткість захисних споруд та умови перебування в них.

Місцеві громади мають допомогти школам пристосувати освітній процес до тривалих повітряних тривог. Зокрема, їм рекомендують розглянути можливість використання інших належно облаштованих укриттів для проведення занять.

Окрему увагу приділять організації розкладу. Батьки повинні заздалегідь отримувати інформацію про формат навчання, щоб мати змогу планувати свій день. Для цього школи мають забезпечити гнучкість розкладів і передбачуваність проведення уроків. Якщо місткість або облаштування укриття не дозволяють проводити всі заняття очно, перевагу надаватимуть предметам математичної, природничої, мовно-літературної, громадянської та історичної освітніх галузей. Решту дисциплін за потреби можна буде викладати дистанційно.

Водночас уряд визначив вимоги до укриттів у школах, які працюють очно. Вони повинні бути придатними для тривалого перебування учнів і педагогів, мати облаштовані навчальні місця, освітлення, резервні джерела живлення, доступ до інтернету та належні санітарні умови. Міністерство освіти і науки щомісяця контролюватиме виконання рішення.

Корецький наголосив, що безпека дітей і педагогів залишається пріоритетом. Під час повітряної тривоги перебування в укритті є обов'язковим.

Нагадаємо, рекомендація Міносвіти планувати формат навчання щонайменше на тиждень уперед викликала хвилю критики серед освітян та батьків. Українці обурилися тим, що школи мають заздалегідь визначати порядок проведення занять, хоча передбачити повітряні тривоги, російські обстріли та відключення електроенергії неможливо.

Зокрема, колишній директор Українського центру оцінювання якості освіти Ігор Лікарчук іронічно запитав, чи повинні директори шкіл планувати на наступний тиждень також війну. Вчителі своєю чергою наголосили, що вже змушені готувати заняття одразу в кількох форматах – у класах, укриттях та дистанційно, що суттєво збільшує їхнє навантаження.