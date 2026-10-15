Перше мобільне укриття на зупинці громадського транспорту. Фоторепортаж із Києва

Укриття призначене для швидкого та тимчасового захисту пасажирів і перехожих під час загрози обстрілів

Найближчим часом у Києві планується встановити ще 14 аналогічних мобільних укриттів біля зупинок

У Києві біля зупинки громадського транспорту облаштовують перше мобільне укриття. Захисну споруду встановили на Берестейському проспекті, поряд із зупинкою «Парк Івана Багряного». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на КМДА.

Через цю зупинку курсують тролейбусні маршрути №№ 4, 5 та 7.

Укриття призначене для швидкого та тимчасового захисту пасажирів і перехожих під час загрози обстрілів та оголошення повітряної тривоги. Придбання та встановлення першої споруди профінансували меценати на прохання Київського міського голови Віталія Кличка.

Працівники завершують зварювальні роботи фото: КМДА

Об'єкт пристосований для потреб маломобільних груп населення фото: КМДА

Об'єкт пристосований для потреб маломобільних груп населення та відповідає чинним вимогам ДСТУ:

облаштовано до 10 місць для сидіння та окреме місце для крісла колісного;

передбачено два входи з тамбурами;

встановлено металеві двері та спеціальні захисні блоки біля кожного входу.

Укриття призначене для швидкого та тимчасового захисту пасажирів і перехожих під час загрози обстрілів фото: КМДА

Найближчим часом у Києві планується встановити ще 14 аналогічних мобільних укриттів біля зупинок фото: КМДА

У міській адміністрації додають, що найближчим часом столичне комунальне підприємство планує придбати та встановити ще 14 аналогічних мобільних укриттів біля зупинок. Наразі триває офіційна процедура закупівлі.

Нагадаємо, на початку вересня мер Києва Віталій Кличко повідомляв, що у столиці протягом місяця планують встановити перші 40-50 мобільних укриттів на зупинках громадського транспорту, поблизу яких відсутні стаціонарні захисні споруди. Очільник міста зауважив, що реалізація цієї програми затягнулася через бездіяльність районних адміністрацій.

За словами мера, наразі у Києві функціонує понад 4 тис. укриттів різних типів та паралельно відкриваються нові об'єкти. Водночас мобільні сховища мають обмежену місткість і розраховані на 30-40 осіб, що не вирішує проблему для всього трьохмільйонного міста.

18 грудня 2025 року у Деснянському районі столиці було встановлено перше сертифіковане ДСНС мобільне укриття. У 2023 році у Києві встановили перше «пілотне» мобільне укриття з бетону, яке може захистити від вибухової хвилі та осколкового ураження.

Також у столиці почали споруджувати радіаційно-захисні укриття на випадок можливих радіаційних загроз. Зокрема, в Оболонському районі вже зведено перші дві такі споруди. Процес створення подібних укриттів складний – лише підготовка документів займає близько дев’яти місяців, адже це потребує як юридичного, так і технічного узгодження.