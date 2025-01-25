У столиці сьогодні очікуються небезпечні погодні умови

У Києві оголошено І рівень небезпеки, жовтий

Сьогодні, 25 січня, у Києві та області очікується густий туман. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Очікується видимість 200-500 м.

У зв’язку з цим оголошено І рівень небезпеки, жовтий.

Синоптики попереджають, що погодні умови можуть призвести до ускладнення руху транспорту.

Патрульна поліція закликає учасників дорожнього руху бути уважними, обережними та неухильно дотримуватися ПДР.

Водіям рекомендують:

зменшити швидкість. Вона повинна бути вдвічі меншою, ніж протяжність видимої дороги;

їхати спокійно. намагатись обійтись без обгонів і випереджень;

тримати дистанцію, чим більшою вона буде, тим краще;

обов'язково увімкнути ближнє світло фар. Ідеальним буде наявність протитуманок.

Загалом сьогодні у столиці та на Київщині буде хмарно, без істотних опадів.

Вночі та вранці туман. Вітер південний, 3-8 м/с.

Температура по області вночі від 3° тепла до 2° морозу, вдень 1-6° тепла, а в Києві вночі 0-2° тепла, вдень 3-5°.

На півдні та сході країни вночі невеликий дощ, подекуди з мокрим снігом. В Україні вночі та вранці туман. Вітер південний, південно-східний, 3-8 м/с. Температура вночі від 3° тепла до 2° морозу (в Карпатах 2-7° морозу), вдень 1-6° тепла; у південних областях та в Криму вночі 2-7° тепла, вдень 6-11°.