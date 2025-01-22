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Чи повернуться у січні морози до України: прогноз синоптикині

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
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Чи повернуться у січні морози до України: прогноз синоптикині
Після 27-го січня очікується невелике зниження температури
фото з відкритих джерел

Синоптикиня пояснила, чи варто українцям очікувати на морози до кінця місяця

Українцям швидше за все вже не варто очікувати сильних морозів до кінця січня. Про це розповіла синоптикиня Українського гідрометеорологічного центру Наталія Птуха, передає «УНІАН».

Очікується, що найтеплішими днями з найближчої перспективи будуть 26 та 27 січня. Температура підвищиться до +1°...+7°, а на півдні країни розігріє до +10°.

«У нас після 27-го там є певне зниження температури, але ми повернемося до такого температурного фону, в принципі, як є зараз у нас: близько 0 градусів, вночі – невеличкий «мінус», вдень - невеличкий «плюс», – розповіла вона.

Нагадаємо, у вівторок, 21 січня, в Україні очікується хмарна погода. Подекуди невеликий дощ зі снігом. Місцями туман.

Вночі на Закарпатті, вдень в Україні, крім сходу і південного сходу, подекуди невеликий дощ зі снігом. У західних областях місцями туман.

Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі від 1° тепла до 4° морозу, вдень 2-7° тепла, у південно-західній частині до 10°.

На Київщині та в столиці вночі без опадів, вдень подекуди невеликий дощ зі снігом.

Вітер південно-східний , 5-10 м/с. Температура вночі та вдень від 2° тепла до 3° морозу; у Києві протягом доби 0-2° тепла.

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Теги: синоптик погода прогноз погоди Укргідрометцентр

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