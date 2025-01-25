Невеликий дощ, подекуди з мокрим снігом: прогноз погоди на 25 січня

На півдні, сході країни та Дніпропетровщині вночі буде невеликий дощ

Сьогодні, 25 січня, у більшості областей України буде хмарно, без істотних опадів. Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр.

На півдні, сході країни та Дніпропетровщині вночі невеликий дощ, подекуди з мокрим снігом. В Україні вночі та вранці туман. Вітер південний, південно-східний, 3-8 м/с. Температура вночі від 3° тепла до 2° морозу (в Карпатах 2-7° морозу), вдень 1-6° тепла; у південних областях та в Криму вночі 2-7° тепла, вдень 6-11°.

Температура по Київській області вночі від 3° тепла до 2° морозу, вдень 1-6° тепла; у Києві вночі 0-2° тепла, вдень 3-5°.

Нагадаємо, що 25 січня вночі та вранці в Києві та області очікується туман, видимість 200-500 м (І рівень небезпечності, жовтий). Про це попереджає Укргідрометцентр. Фахівці рекомендують водіям під час керування транспортним засобом у тумані дотримуватися таких порад: знизити швидкість руху; уникати різких маневрів на дорозі; за наявності протитуманних фар увімкнути їх разом із ближнім світлом; тримати безпечну дистанцію з іншими автомобілями; при зупинці увімкнути аварійну світлову сигналізацію.