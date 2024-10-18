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Байден про війну в Україні: Нас чекає дуже важка зима

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Байден про війну в Україні: Нас чекає дуже важка зима
Байден вчергове засудив повномасштабну російську агресію проти Україну
фото з відкритих джерел

Американський президент наголосив на тому, що НАТО повинне забезпечувати підтримку України доти, поки не буде досягнуто справедливого та стійкого миру

Україну та партнерів чекає важка зима. Про це заявив президент США Джо Байден у Берліні.

Американський президент наголосив, що союзники по НАТО повинні «забезпечувати нашу підтримку доки Україна не досягне справедливого та стійкого миру».

Також Байден вчергове засудив напад російського диктатора Володимира Путіна на Україну. За словами президента США, НАТО залишається сильним і більш об'єднаним, ніж будь-коли.

«Нас чекає дуже важка зима. Ми не можемо опускати руки», – каже він.

Нагадаємо, президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден приїхав до Німеччини. Тут він зустрінеться з керівництвом ФРН, а також з лідерами інших європейських країн.

Як повідомлялося, радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван заявив, що для членства України в НАТО необхідно провести відповідні реформи та виконати умови безпеки.

Раніше Міністерство енергетики заперечило прогноз Організації Об'єднаних Націй про ймовірну тривалість відключень світла взимку в Україні від 4 до 18 годин на добу.

Варто зазначити, чиновники в уряді заявляють, що до кінця жовтня та в листопаді проблем із енергопостачанням в Україні не буде. Також вони висловлюють надію, що цьогорічна зима пройде також майже без відключень, як і минулого року.

До слова, 9 жовтня, на 11 днів раніше запланованого, НАЕК «Енергоатом» вивів з планово-попереджувального ремонту ще один енергоблок однієї з АЕС – нині блок набирає потужності. «Енергоатом» повідомив про те, що наразі всі дев’ять енергоблоків, які працюють на підконтрольній Україні території, готові до роботи в осінньо-зимовий період.

Крім того, Єврокомісія працює над збільшенням максимального обсягу постачання електроенергії в Україну. Країни G7 та інші партнери від початку повномасштабного вторгнення Росії зібрали понад $4 млрд на відновлення енергетичної інфраструктури України.

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Теги: Джозеф Байден США зима НАТО війна відключення світла

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