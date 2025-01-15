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У одному з районів Києва посеред зими розцвів бузок (фото)

Ірина Міллер
glavcom.ua
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У одному з районів Києва посеред зими розцвів бузок (фото)
фото: Володимир Тимах, Facebook

У січні на Позняках квітне бузок

На столичних Позняках посеред зими, яка цього року виявилася аномально теплою, розквітнув бузок. Про це повідомляють місцеві жителі у соцмережі

У Києві розквітнув бузок
У Києві розквітнув бузок
фото: Володимир Тимах, Faceboook

«12 січня 2025 року. Бузок розцвів на Позняках», – підписав фото автор Володимир Тимах. 

У коментарях дописувачі нагадали, що  у минулому році бузок у Києві квітнув і восени.

4 фото
На весь екран
Цвітіння бузку у Києві восени минулого року. 11 жовтня 2024 року, Дарниця
фото: Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація, Facebook

Нагадаємо, у минулому році у перші дні квітня зі стрімким приходом аномально теплої погоди у Києві почали квітнути абрикоси. Слідом за ними розпочався період цвітіння магнолій.

Теги: Київ соцмережі весна екологія

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