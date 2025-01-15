У одному з районів Києва посеред зими розцвів бузок (фото)
У січні на Позняках квітне бузок
На столичних Позняках посеред зими, яка цього року виявилася аномально теплою, розквітнув бузок. Про це повідомляють місцеві жителі у соцмережі.
«12 січня 2025 року. Бузок розцвів на Позняках», – підписав фото автор Володимир Тимах.
У коментарях дописувачі нагадали, що у минулому році бузок у Києві квітнув і восени.
Нагадаємо, у минулому році у перші дні квітня зі стрімким приходом аномально теплої погоди у Києві почали квітнути абрикоси. Слідом за ними розпочався період цвітіння магнолій.
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