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Посівний календар на січень 2025: зимовий догляд за садом та городом

Тетяна Єрмоленко
glavcom.ua
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Посівний календар на січень 2025: зимовий догляд за садом та городом
Січень – час активного захисту саду від морозів та снігопадів, а також вирощування корисної зелені вдома
фото: freepik.com

Актуальний календар для городників та садівників на другий місяць зими

У розпал зими садівники та городники концентруються на захисті рослин від суворих морозів та вирощуванні зелені в домашніх умовах. 

Тому «Главком» підготував докладний місячний календар садівника на січень 2025 року, щоб допомогти вам ефективно спланувати зимові роботи, доглядати за рослинами на підвіконні та кімнатними квітами.

Сприятливі та несприятливі дні у січні

Січень вимагає особливої уваги до захисту саду від екстремальних температур та шкідників. Важливо регулярно перевіряти стан укриття рослин та захищати їх від морозів і гризунів.

Сприятливі дні для зимових робіт та догляду за рослинами: 1, 4, 5, 8, 9, 12, 13, 22, 23, 27, 28, 31 січня.

Несприятливі дні для будь-яких робіт: 14, 15, 16, 29, 30 січня.

У цей період критично важливо стежити за сніговим покривом, який захищає коріння рослин від вимерзання. Січень також ідеальний час для вирощування зелені на підвіконні та догляду за домашніми рослинами у теплі.

Місячний посівний календар на січень 2025

Посівний календар на січень 2025
Посівний календар на січень 2025
інфографіка: glavcom.ua

Використовуючи місячний календар садівника, ви зможете оптимально розподілити свої зусилля між захистом зимового саду та вирощуванням свіжої зелені в домашніх умовах.

Посівний календар на січень – таблиця

 Овочі до столу та на зберігання
Томати 5-6, 8-9, 15-16, 21-22
Перець солодкий 5-7, 10-12, 20-22
Баклажани 6-7, 9-11, 15-16, 23-24
Селера 10-12, 16-17, 21-22
Зелень та трави
Салати, шпинат, кріп, петрушка, кінза 8-9, 13-14, 1-19

Місячний календар садівника-городника на січень 2025

1-4 січня: 1-2 січня – несприятливі дні для посадкових робіт, але можна займатися прищипкою пагонів, обрізкою та прибиранням у теплицях. 3-4 січня підходять для перевірки зимових укриттів, висадки зелені на підвіконні та догляду за кімнатними рослинами.

5-9 січня: 5 січня – час для снігозатримання та захисту рослин від морозів. 6-7 січня уникайте будь-яких робіт. 8-9 січня сприятливі для догляду за рослинами в приміщенні, поливу та внесення добрив.

10-14 січня: 10-12 січня добре підходять для догляду за кімнатними рослинами та зеленню на підвіконні. 14 січня (повний Місяць) – несприятливий день. 15 січня можна відновити роботи з рослинами.

15-19 січня: 15-16 січня сприятливі для обробки ґрунту в теплицях та догляду за кімнатними рослинами. 17-19 січня – час для перевірки зимових укриттів та снігозатримання.

20-24 січня: Період підходить для боротьби зі шкідниками (20 день), профілактичної обробки теплиць (21-22 дні), снігозатримання (23-24 дні).

25-28 січня: Сприятливі дні для пророщування насіння та планування весняних посадок. 27-28 січня – найкращі дні для догляду за кімнатними рослинами.

29-31 січня: В період 29-30 січня (новий Місяць) – краще утриматися від будь-яких робіт з рослинами. З 31 січня можна відновити догляд за садом та городом. 

Крім того, у розпал зими необхідно зосередитися на таких роботах, як:

  • регулярна перевірка зимових укриттів;
  • захист саду від гризунів та морозів;
  • догляд за рослинами в теплицях;
  • вирощування зелені на підвіконні;
  • догляд за кімнатними рослинами;
  • планування весняних посадок та перевірка насіннєвого фонду;
  • ремонт садового інвентарю.

Особливу увагу слід приділити захисту рослин від низьких температур та важкого снігу на гілках дерев.

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Теги: фрукти овочі календар Місяць

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