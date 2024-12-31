Місячний календар стрижок на січень 2025: найкращі дати для зміни зачіски

Перший місяць року – чудовий час для оновлення зачіски та догляду за волоссям

Календар сприятливих днів для стрижки волосся за фазами Місяця

Вплив місячних циклів на стан та ріст волосся залишається значним фактором при плануванні відвідування перукаря. Правильно обраний день може посилити ефект від процедур та забезпечити кращий результат.

«Главком» підготував календар, який допоможе вам обрати оптимальний час для походу до салону краси. У календарі ви знайдете докладні рекомендації щодо найкращих днів для стрижки, фарбування та інших процедур з волоссям, враховуючи положення Місяця.

Сприятливі дні для стрижки у січні 2025

Місячний календар стрижок на січень 2025 року інфографіка: glavcom.ua

Місячний календар для догляду за волоссям у січні пропонує такі сприятливі дні:

Основні дні для повної зміни зачіски: 4, 8-9, 13-14, 18, 22, 27 січня.

4, 8-9, 13-14, 18, 22, 27 січня. Рекомендовані дні для легкого підстригання: 2, 7, 17, 20, 25 січня.

2, 7, 17, 20, 25 січня. Дні для м'якої корекції та доглядових процедур: 5, 14, 18-19, 29 січня.

У ці дні волосся найкраще реагує на будь-які маніпуляції, швидше відростає та зберігає здоровий блиск.

Невдалі дні для стрижки у січні 2025

Не рекомендується стригти волосся: 1, 3, 6, 10-12, 15-16, 21, 23-24, 26, 28, 30-31 січня. У ці дні краще обмежитися базовим доглядом та уникати серйозних змін у зовнішності.

Якщо все ж доведеться відвідати салон у несприятливий день, будьте готові до того, що результат може відрізнятися від очікуваного: волосся може повільніше рости або погано укладатися.

Коли фарбувати волосся у січні 2025

Найкращі дні для експериментів з кольором волосся:

Для кардинальної зміни кольору: 2, 15, 23, 27 січня.

2, 15, 23, 27 січня. Для додавання нових відтінків: 5, 11, 13, 19, 26 січня.

5, 11, 13, 19, 26 січня. Для легкого оновлення кольору: 6, 17, 22, 24 січня.

У ці дні сміливо експериментуйте з кольором – результат порадує вас яскравістю та стійкістю.

Коли не слід фарбувати волосся у січні 2025

Уникайте фарбування: 3, 7, 13, 16, 20, 24, 30 січня. Будь-які маніпуляції з кольором у ці дні можуть призвести до непередбачуваних результатів.

Фарбування в несприятливі дні може призвести до нерівномірного нанесення кольору або надмірного пошкодження структури волосся. Для досягнення найкращого результату дочекайтеся більш сприятливого періоду.