Скандал із барабанами для укриттів: столичні чиновники скасували закупівлю

Кошти з бюджету міста Києва та держави не були витрачені

Після гучного розголосу у пресі та критику громадськості, управління освіти Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації вирішило скасувати закупівлю барабанів для укриттів. Про це повідомила пресслужба адміністрації.

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«Враховуючи суспільний резонанс та розголос у засобах масової інформації, несприйняття громадськістю нових методик зняття психологічного навантаження та стресу, запобігання розвитку посттравматичних стресових розладів у дітей у період воєнного стану, управлінням освіти Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації достроково розриває договір на закупівлю музичних інструментів (барабанів різних діаметрів) у кількості 306 штук», – йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що кошти з бюджету міста Києва та держави не були витрачені.

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В управлінні зазначили, що громадськість недооцінила їхніх благих намірів. «Управління освіти Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації, вивчивши позитивний досвід ізраїльської психологічної та вчительської спільноти щодо використання арттерапії, зокрема музики та гри на інструментах, у допомозі дітям, які перебувають у депресивних станах, відчувають підвищену тривожність, емоційну нестабільність, психологічні травми, тому і запланувало закупівлю музичних інструментів (барабанів)», – йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, на додачу до овочерізок за 130 тис. грн за штуку та електросковорідку за 720 тис. грн. управління освіти Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації закупило також 300 шкіряних барабанів в укриття за 890 тис. грн.

Нагадаємо, у Києві завершилася позапланова перевірка укриттів. Як виявилося, лише 65% (3041 об’єкт) із них є повністю придатними для використання. Крім того, ще 973 (21%) об’єктів можуть бути укриттями за умови належного облаштування. Загалом було проінспектовано всі 4 655 укриттів і сховищ столиці. Зовсім не відповідає технічним вимогам до приміщень, де можуть бути укриття – 641 об’єкт (14%).