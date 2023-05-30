Скандал у Києві: пристрасті за Булгаковим

Музей Булгакова було створено на підставі ухваленого в 1989 році рішення Київського міськвиконкому

26 травня, на 457 день війни – імперіалістичної війни, розв'язаної Росією, національно-визвольної війни, в якій Україна обстоює своє право на існування серед інших вільних народів світу, в столиці України оновили меморіальну дошку російському письменнику Михаїлу Булгакову.

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Новину підхопили ЗМІ. Спалахнув скандал. Секретаріат Національної спілки письменників України вибухнув заявою, в якій зажадав демонтувати «оновлену» дошку і закрити музей. На третій день дошку облили червоною фарбою.

А на сторінці музею Булгакова з'явився такий допис: «У відповідь на тиражування неправдивої інформації у соцмережах заявляємо, що на меморіальній дошці М.А. Булгакову змінено текст, згідно з ініціативою колективу музею та відповідно до статті 23 Закону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної».

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Дошку встановлено в 1981 році. Було: «В этом доме жил известный русский, советский писатель Михаил Булгаков». Стало: «В цьому будинку в 1908-1909 роках жив видатний киянин, лікар, письменник Михаїл Булгаков».

І насамкінець музей повідомляє, що зміни узгоджено зі скульптором оригінальної дошки Анатолієм Кущем.

Гратулюю, українці: музей у своїх дописах перейшов на державну мову. Одне тільки зауваження: українською він М.О., а не М.А., бо Опанасович.

Гратулюю і несамохіть пригадую епізод з часів, коли я ще був молодий, а дочка маленькою. Ми мешкали в домі, на першому поверсі якого містився гастроном. На наше подвір'я раз по раз заїздили фургони з хлібом – на одних було написано українською «Хліб», на інших російською «Хлеб». Дочка, яка вже вміла читати і чекала, коли привезуть її улюблений пундик, цікавилася, чи хліб і хлеб – це те саме.

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От і мене цікавить, чи змінює щось зміна мови і тексту напису на меморіальній дошці? Чи Михаил і Михаїл Булгаков – те саме?

До речі, чому не зберегли в перекладі первісний текст? Був «известный русский, советский писатель», став «видатний киянин, лікар, письменник». Чому «письменник» іде останнім і без означення «русский»? Навіщо цей камуфляж? Невже музей надумав кардинально змінити експозицію і тепер демонструватиме відвідувачам підписані Булгаковим лікарські рецепти?

І ще одне: зміни узгоджено зі скульптором. А з керівництвом музею історії міста Києва, філією якого є музей Булгакова, узгоджено? А з міською владою? Чи музей Булгакова у нас у вільному плаванні?

Чи потрібні київській владі і, зокрема, військовій адміністрації під час війни конфліктні ситуації в столиці, коли одні оновлюють меморіальну дошку, а інші обливають її фарбою – окреме питання. Як і те, чи не було оновлення дошки свідомою провокацією.

Секретаріату ж НСПУ (як і будь-якій іншій громадській організації, яка захоче порушити тему) порадив би бути більш креативними.

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Музей Булгакова було створено на підставі ухваленого в 1989 році рішення Київського міськвиконкому. Установи створюються і ліквідуються рішеннями тих самих інстанцій. Замість писати заяви і тішитися ними на шпальтах своїх же газет, зверніться до депутатів Київради й аргументовано поясніть, чому музею російського монархіста не місце у столиці воюючої з імперією України.

Сподіваюсь, київські депутати, які останнім часом зробили багато для топонімічної деокупації нашої свідомості, ухвалять вірне рішення.