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Київські чиновники закупили в укриття барабани майже на 1 млн грн

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Київські чиновники закупили в укриття барабани майже на 1 млн грн
Чиновники вважають, що в укритті діти зніматимуть стрес грою на барабанах
фото з відкритих джерел

Управління освіти Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації закупило 300 шкіряних барабанів в укриття 

На додачу до овочерізок за 130 тис. грн за штуку та електросковорідку за 720 тис. грн.  Управління освіти Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації закупило також 300 шкіряних барабанів в укриття за 890 тис. грн. Про це повідомив депутат Київради Леонід Ємець.

«Якщо ви думаєте, що сковорідка за 720 тисяч це межа, то як вам 300 шкіряних барабанів в укриття!? За 890 000 грн. І знову РДА Дніпровського району. Ще раз. В укриття. Барабани. 300. На майже 1 млн грн. Бо все інше з укриттями вже супер ок!?», – обурився депутат.

Київські чиновники закупили в укриття барабани майже на 1 млн грн фото 1

Як раніше повідомлялося, замість того, щоб закупити для укриттів меблі, системи вентиляції або необхідну питну воду, Управління освіти Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації закупило овочерізки за 130 тис. грн за штуку.

Також у Дніпровському районі Києва для укриття в одному з ліцеїв замовили електросковорідку за 720 тис. гривень.

Нагадаємо, у Києві завершилася позапланова перевірка укриттів. Як виявилося, лише 65% (3041 об’єкт) із них є повністю придатними для використання. Крім того, ще 973 (21%) об’єктів можуть бути укриттями за умови належного облаштування. Загалом було проінспектовано всі 4 655 укриттів і сховищ столиці. Зовсім не відповідає технічним вимогам до приміщень, де можуть бути укриття – 641 об’єкт (14%). 

Теги: депутат Леонід Ємець укриття Київ

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