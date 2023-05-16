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У Києві та низці областей оголошено повітряну тривогу

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
У Києві та низці областей оголошено повітряну тривогу
Росія знову тероризує Україну ракетами
фото: glavcom.ua

Жителям «почервонілих» областей слід негайно перейти в укриття

О 23:10 сирени повітряної тривоги пролунали в столиці та на Київщині. Також небезпека шириться й іншими українськими областями. Моніторингові канали повідомляють про пуски ракет «Калібрів» з акваторії Чорного моря.

Перебувайте в укриттях та дотримуйтесь інформаційної тиші. 

Мапа тривог зараз виглядає так:

У Києві та низці областей оголошено повітряну тривогу фото 1

Нагадаємо, завершується 447-й день широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Цієї доби Росія завдала чергового масованого ракетного удару по об’єктах цивільної та критичної інфраструктури України. Російський агресор цинічно продовжує застосовувати тактику терору. Противник завдав 27 ракетних та 37 авіаційних ударів, здійснив близько 20 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Теги: Україна ракета небезпека тривога

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