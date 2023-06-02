У Києві два дні буде перекритий рух Північним мостом: деталі

Обмеження діятимуть через ремонтні роботи

У Києві протягом двох днів буде обмежений рух Північним мостом. Про це повідомляє пресслужба КМДА.

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Як зазначається, обмеження діятимуть через ремонтні роботи.

«Із 08:00 3 червня до 08:00 5 червня на Північному мосту частково обмежать рух транспорту», – йдеться у повідомленні.

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У цей час на мосту виконуватимуть поточний ремонт крайніх правих смуг. Повідомляється, що роботи проводитимуть на вихідних, щоб менше впливати на трафік.

Нагадаємо, проїзд Гаванським мостом, який закрили після падіння уламків російської ракети на проїжджу частину у понеділок, відкрили 31 травня. Дорожні служби вже завершили асфальтування пошкодженої частини покриття дороги.