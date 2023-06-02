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У Києві два дні буде перекритий рух Північним мостом: деталі

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
У Києві два дні буде перекритий рух Північним мостом: деталі
фото з відкритих джерел

Обмеження діятимуть через ремонтні роботи

У Києві протягом двох днів буде обмежений рух Північним мостом. Про це повідомляє пресслужба КМДА.

Як зазначається, обмеження діятимуть через ремонтні роботи.

«Із 08:00 3 червня до 08:00 5 червня на Північному мосту частково обмежать рух транспорту», – йдеться у повідомленні.

У Києві два дні буде перекритий рух Північним мостом: деталі фото 1

У цей час на мосту виконуватимуть поточний ремонт крайніх правих смуг. Повідомляється, що роботи проводитимуть на вихідних, щоб менше впливати на трафік.

Нагадаємо, проїзд Гаванським мостом, який закрили після падіння уламків російської ракети на проїжджу частину у понеділок, відкрили 31 травня. Дорожні служби вже завершили асфальтування пошкодженої частини покриття дороги.

Теги: дороги ремонт Київ міст

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