Атака на Київ, вибори у Туреччині: головне за ніч

Кияни рятуються від російських ракет у київській підземці

Нічна атака на столицю була комбінованою, з різних напрямків

У ніч на 29 травня рашисти влаштували 15-ту повітряну атаку на Київ від початку місяця. У Туреччині завершились вибори президента країни. Вперше у своїй історії главу держави республіка обрала у другому турі. «Главком» зібрав у добірку ці та інші новини ночі проти 29 травня, щоб ви були в курсі головних подій.

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Атака на Київ

У ніч на 29 травня рашисти влаштували 15-ту повітряну атаку на Київ від початку місяця.

Як повідомляє Київська міська військова адміністрація, цією ночі знов були дрони, за попередньою інформацією, ворог застосував баражуючі боєприпаси Shahed.

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Практично одночасно із атакою БпЛА з району Каспію ворожі ТУ-95МС здійснили пуски крилатих ракет, ймовірно Х-101/555.

Тож атака на столицю була комбінованою, з різних напрямків.

«Загалом силами і засобам нашої ППО було виявлено і знищено понад 40 повітряних цілей. Ударів по Києву не допущено!», - заявив начальник КМВА Сергій Попко.

У результаті падіння уламків в Подільському районі столиці пробило дах житлового будинку, без жертв. Інформації щодо потерпілих наразі не надходило.

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Вибори у Туреччині

У Туреччині завершились вибори президента країни. Вперше у своїй історії главу держави республіка обрала у другому турі. Західні ЗМІ вже називають ці вибори президента Туреччини «найбільш значущими у сторічній історії країни».

За даними Вищої виборчої комісії Туреччини, за результатами опрацювання понад 98% бюлетенів, чинний президент набрав 52,12% голосів, тоді як його опонент – 47,88%. За даними опозиційного агентства Anka, після розкриття 98,6% урн у Ердогана 52,01% голосів, у його опонента від опозиції Кемаля Киличдароглу – 47,99%.

Державне агентство Anadoulu повідомляє, що Ердоган набрав 52,09% голосів, Киличдароглу – 47,91% після розкриття 98,64% урн. І хоча Туреччина ще очікує остаточного офіційного результату виборів, можна не сумніватись, що президентом продовжить бути чинний очільник держави.

Ердоган уже виступив перед своїми прихильниками, заявивши, що народ Туреччини на найближчі п'ять років передав відповідальність за управління країною йому та його адміністрації.

Як кияни рятуються від російських ракет

Ніч на понеділок, 29 травня, була дуже тривожною, зокрема для киян. Повітряна тривога тривала понад чотири години.

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У соцмережі з’явилися фото, як мешканці Києва рятуються від російських ракета та ударних дронів. Багато киян вночі змушені спускатися у підземку столичного метрополітену, щоб зберегти свої життя.

Масштабна повітряна тривога тривала понад чотири години

Повітряна тривога була оголошена у низці областей після опівночі 29 травня. Моніторингові групи писали про загрозу атаки ударними дронами на кшталт Shahed, а також відомо про злет на території РФ літаків – носіїв ракет.

Станом на 01:21 карта тривог «почервоніла» на всій території України, крім Вінницької та західних областей.

О 01:33 повітряну тривогу оголосили у Вінницькій області.

О 01:38 тривога була оголошена у Рівненській області.

Згодом повітряна тривога почала ширитися в інших західних областях.

О 02:47 було оголошено тривогу в Закарпатській області, після чого вся карта тривог стала «червоною».

О 05:00 в Києві та області почалися відбої повітряної тривоги.

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Уряд КНДР повідомив Японію про плани запустити власний супутник

Північна Корея попередила Японію про свій план запустити супутник у період з 31 травня по 11 червня.

Аналітики вважають, що військовий супутник є частиною зусиль ядерної Північної Кореї щодо вдосконалення технологій спостереження, включно з безпілотниками, щоб покращити його здатність вражати цілі в разі конфлікту.

Протягом останніх місяців Північна Корея також провела ряд випробувань ракет і зброї, включаючи нову твердопаливну міжконтинентальну балістичну ракету (МБР).

В уряді Японії заявили, що зроблять усе можливе, щоб зібрати та проаналізувати інформацію про запуск.

«Ми наполегливо закликаємо Північну Корею утриматися від запуску», - йдеться в повідомленні офісу прем'єр-міністра в Twitter, додавши, що вона буде співпрацювати «з відповідними країнами, такими як США та Південна Корея».

До слова, триває 460-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Росія, не рахуючись із втратами, продовжує вести загарбницьку війну, нехтувати Міжнародним гуманітарним правом, завдає ударів, здійснює обстріли не лише військових, а й цивільних об’єктів.