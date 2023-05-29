Головна Новини
search button user button menu button

Атака на Київ, вибори у Туреччині: головне за ніч

Діана Гасюк
glavcom.ua
Атака на Київ, вибори у Туреччині: головне за ніч
Кияни рятуються від російських ракет у київській підземці
фото з відкритих джерел

Нічна атака на столицю була комбінованою, з різних напрямків

У ніч на 29 травня рашисти влаштували 15-ту повітряну атаку на Київ від початку місяця. У Туреччині завершились вибори президента країни. Вперше у своїй історії главу держави республіка обрала у другому турі. «Главком» зібрав у добірку ці та інші новини ночі проти 29 травня, щоб ви були в курсі головних подій.

Атака на Київ

У ніч на 29 травня рашисти влаштували 15-ту повітряну атаку на Київ від початку місяця.

Як повідомляє Київська міська військова адміністрація, цією ночі знов були дрони, за попередньою інформацією, ворог застосував баражуючі боєприпаси Shahed.

Практично одночасно із атакою БпЛА з району Каспію ворожі ТУ-95МС здійснили пуски крилатих ракет, ймовірно Х-101/555.

Тож атака на столицю була комбінованою, з різних напрямків.

«Загалом силами і засобам нашої ППО було виявлено і знищено понад 40 повітряних цілей. Ударів по Києву не допущено!», - заявив начальник КМВА Сергій Попко.

У результаті падіння уламків в Подільському районі столиці пробило дах житлового будинку, без жертв. Інформації щодо потерпілих наразі не надходило.

Вибори у Туреччині

У Туреччині завершились вибори президента країни. Вперше у своїй історії главу держави республіка обрала у другому турі. Західні ЗМІ вже називають ці вибори президента Туреччини «найбільш значущими у сторічній історії країни». 

За даними Вищої виборчої комісії Туреччини, за результатами опрацювання понад 98% бюлетенів, чинний президент набрав 52,12% голосів, тоді як його опонент – 47,88%.  За даними опозиційного агентства Anka, після розкриття 98,6% урн у Ердогана 52,01% голосів, у його опонента від опозиції Кемаля Киличдароглу – 47,99%. 

Державне агентство Anadoulu повідомляє, що Ердоган набрав 52,09% голосів, Киличдароглу – 47,91% після розкриття 98,64% урн. І  хоча Туреччина ще очікує остаточного офіційного результату виборів, можна не сумніватись, що президентом продовжить бути чинний очільник держави. 

Ердоган уже виступив перед своїми прихильниками, заявивши, що народ Туреччини на найближчі п'ять років передав відповідальність за управління країною йому та його адміністрації. 

Як кияни рятуються від російських ракет 

Ніч на понеділок, 29 травня, була дуже тривожною, зокрема для киян. Повітряна тривога тривала понад чотири години.

У соцмережі з’явилися фото, як мешканці Києва рятуються від російських ракета та ударних дронів. Багато киян вночі змушені спускатися у підземку столичного метрополітену, щоб зберегти свої життя.

Масштабна повітряна тривога тривала понад чотири години

Повітряна тривога була оголошена у низці областей після опівночі 29 травня. Моніторингові групи писали про загрозу атаки ударними дронами на кшталт Shahed, а також відомо про злет на території РФ літаків – носіїв ракет.

Станом на 01:21 карта тривог «почервоніла» на всій території України, крім Вінницької та західних областей.

О 01:33 повітряну тривогу оголосили у Вінницькій області.

О 01:38 тривога була оголошена у Рівненській області.

Згодом повітряна тривога почала ширитися в інших західних областях.

О 02:47 було оголошено тривогу в Закарпатській області, після чого вся карта тривог стала «червоною».

О 05:00 в Києві та області почалися відбої повітряної тривоги.

Уряд КНДР повідомив Японію про плани запустити власний супутник

Північна Корея попередила Японію про свій план запустити супутник у період з 31 травня по 11 червня. 

Аналітики вважають, що військовий супутник є частиною зусиль ядерної Північної Кореї щодо вдосконалення технологій спостереження, включно з безпілотниками, щоб покращити його здатність вражати цілі в разі конфлікту.

Протягом останніх місяців Північна Корея також провела ряд випробувань ракет і зброї, включаючи нову твердопаливну міжконтинентальну балістичну ракету (МБР).

В уряді Японії заявили, що зроблять усе можливе, щоб зібрати та проаналізувати інформацію про запуск.

«Ми наполегливо закликаємо Північну Корею утриматися від запуску», - йдеться в повідомленні офісу прем'єр-міністра в Twitter, додавши, що вона буде співпрацювати «з відповідними країнами, такими як США та Південна Корея».

До слова, триває 460-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Росія, не рахуючись із втратами, продовжує вести загарбницьку війну, нехтувати Міжнародним гуманітарним правом, завдає ударів, здійснює обстріли не лише військових, а й цивільних об’єктів. 

 

 

Теги: тривога ворог ракета Туреччина

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Американские технологии оказались сильнее российского «аналоговнет» оружия
Демилитаризация России идет по плану
16 травня, 19:00
По Харкову та області окупанти завдали ударів
По Харкову та області окупанти завдали ударів
14 травня, 00:24
Частини збитої ворожої ракети виявили на території населеного пункту в одному із районів області
З’явилося відео, як «Покемон» збив ракету під час атаки на Київ
9 травня, 20:06
РФ атакує Україну зі стратегічних бомбардувальників Ту-95МС
З’явилися знімки авіабази, де РФ тримає бомбардувальники для атак на Україну
11 травня, 06:46
Міноборони підрахувало, скільки повітряних тривог пролунало у Києві від початку великої війни
Міноборони підрахувало, скільки повітряних тривог пролунало у Києві від початку великої війни
12 травня, 11:25
Туреччина голосує за нову владу
У Туреччині розпочались вибори президента та парламенту (перші відео та фото)
14 травня, 09:03
Storm Shadow – крилата ракета великої дальності зі скритними можливостями
Далекобійні ракети Storm Shadow. Міноборони заінтригувало українців
12 травня, 20:20
Далекобійні ракети Storm Shadow, які вже отримала Україна від Британії
Велика Британія надасть Україні сотні ракет великої дальності – BBC
15 травня, 18:32
ЗСУ ефективно застосовують ЗРК Patriot
Не лише «Кинджали»: ЗСУ збили російський літак за допомогою Patriot
19 травня, 06:20

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
99K
Путін нарешті відреагував на події у Бєлгороді
41K
Хвилина мовчання: згадаймо медикиню Катерину Ступницьку
34K
Смута почалася: терорист Гіркін заговорив про державний переворот у Росії
22K
Ердоган проти Киличдароглу: у Туреччині стали відомі перші результати виборів(оновлено)
15K
У Лисичанську дезертирували близько 80 окупантів із підрозділу «Шторм-Z» – Генштаб
12K
Вибухи прогриміли на Житомирщині та Хмельниччині

Новини

Атака на Київ, вибори у Туреччині: головне за ніч
Сьогодні, 06:59
Знищено вісім ракетних комплексів і відбито десятки атак ворога: свіжі дані з фронту
Сьогодні, 06:24
Короткочасні дощі та грози: прогноз погоди на 29 травня
Сьогодні, 05:57
Масштабна повітряна тривога тривала понад чотири години
Сьогодні, 05:05
У Києві лунають вибухи (оновлено)
Сьогодні, 03:47
Вибухи прогриміли на Житомирщині та Хмельниччині
Сьогодні, 03:33

Прес-релізи

Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
4 травня, 10:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту