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Столичні активісти пропонують збільшити Київ до 16 районів: мапа

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Столичні активісти пропонують збільшити Київ до 16 районів: мапа
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Додатково пропонують створити Борщагівський, Виноградарський, Позняківський, Корчуватський, Шулявський та Відрадний райони

Київські активісти порушили питання про необхідність переглянути адміністративну реформу міста та розширити його поділ до 16 районів. Варіант територіального поділу Києва опублікували на сторінці Ne:Urban.

Автор блогу Сергій Момотюк вважає, що вже давно назріло питання зміни адміністративного-територіального устрою міста.

«Наразі абсолютно незрозумілий зв’язок деяких місцевостей одна з одною. Чому станція метро Лісова і мікрорайон Троєщина знаходяться в єдиному районі? Який зв’язок між Виноградаром та Подолом. Для чого Конча-Заспа та Палац «Україна» мають спільну адміністрацію?» – зазначається на сторінці Ne:Urban.

В опублікованому варіанті додатково пропонують створити Борщагівський, Виноградарський, Позняківський, Корчуватський, Шулявський та Відрадний райони.

Столичні активісти пропонують збільшити Київ до 16 районів: мапа фото 1

Крім того, також є варіант того, що спочатку до Києва включають передмістя, а вже потім створюють нові райони. Тоді в межі міста потрапили б такі райони як Петропавлівська Борщагівка, Софіївська Борщагівка, Новосілки, Гатне, Хотів, Чабани, Оптимісто, ОДеський район та Погреби.

Раніше повідомлялося, що міський голова Києва Віталій Кличко відповів на петицію, яка пропонує перейменувати одну з вулиць Києва на честь загиблого Героя України та командира спецпідрозділу «Вовки Да Вінчі» Дмитра Коцюбайла. Це питання мер обіцяє винести на електронне голосування.

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Теги: активісти Київ

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