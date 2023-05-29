Росіяни атакували Київ балістичними ракетами, працює ППО

Моніторингові телеграм-канали повідомляють про ракетну небезпеку.

У Києві після оголошення повітряної тривоги прогриміли вибухи. За повідомлення пресслужби КМДА, в області працю ППО. Громадянам слід залишатися в укриттях.

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За повідомленням військового журналіста Андрія Цаплієнка, росіяни по Києву, попередньо, ведуть вогонь балістикою, «Іскандер» та С-300.

У Києві та області станом на 11:08 ранку оголошена повітряна тривога. Моніторингові телеграм-канали повідомляють про ракетну небезпеку.