«Порізали шкіру ножицями»: на скандал у дитячій лікарні Боярки відреагували МОЗ і Рада

Історія родини спричинила хвилю обурення й змусила реагувати Міністерство охорони здоров'я та профільний комітет Верховної Ради

Однорічна Катруся перекинула на себе окріп, але замість фахової допомоги та знеболення її батьки – музичний виконавець, ветеран Святослав Бойко та акторка Єлизавета Бойко – зіштовхнулися з відсутністю гарячої води, медикаментів, «благодійними внесками» та травмуванням дитини під час перев’язки. Історія родини спричинила хвилю обурення й змусила реагувати Міністерство охорони здоров'я та профільний комітет Верховної Ради, повідомляє «Главком».

Для кожної родини побутовий нещасний випадок із дитиною – це серйозний стрес. Коли однорічна Катруся випадково перекинула на себе чайник із гарячою водою, її батьки негайно викликали «швидку». Каретою екстреної допомоги дитину з опіками доправили до відділення хірургії Київської обласної дитячої клінічної лікарні, що розташована у Боярці. Проте справжні випробування для родини тільки починалися.

Обдерті стіни, відсутність води та «благодійний список» у обласній лікарні

Першою про порятунок доньки та умови у закладі публічно розповіла мати дитини, акторка та режисерка Київського академічного театру ляльок Єлизавета Бойко. За її словами, родина спочатку з розумінням поставилася до відсутності у відділенні гарячої води та спеціальних засобів для опікових пацієнтів, сподіваючись на фаховість лікарів. Батьки понад п'ять годин безперервно утримували малюка на ліжку, читаючи їй книжки.

Втім, згодом родина зіштовхнулася з дивною системою «благодійності». Як повідомив Святослав Бойко, перев'язочна медсестра принесла роздрукований перелік так званої «необхідної допомоги», куди входили пральний порошок, мочалки, миючі засоби, спирт, хлоргексидин та рукавички. Альтернативою списку пропонувалася фіксована сума – 200 гривень. Коли батько уточнив, чи є цей внесок обов'язковим, і, отримавши відповідь про його добровільність, відмовився сплачувати, відношення персоналу кардинально змінилося на тотальний ігнор.

Допис Святослава Бойка про умови перебування у Київській обласній дитячій клінічній лікарні скриншот

Перев’язка без знеболення та нові травми

Найбільший жах стався наступного ранку. Накладені напередодні пов'язки спадали, відкриваючи опікові рани. На прохання батьків поправити бинти медсестри відповідали відмовами, посилаючись на те, що огляд має проводити лише лікуючий лікар, який перебував в операційній.

Чекання розтягнулося на понад чотири години. Лише після гострої розмови батька з медиками в ординаторській черговий хірург нарешті оглянув дитину.

Під час самої процедури перев’язки, яку проводили купленими батьками препаратами, дитині не надали жодного знеболення чи седації. Більше того, під час знімання пов'язок медична сестра розрізала дитині шкіру на руці медичними ножицями.

«Про знеболення мови не йшло. Дитина кричить, дитину тримають утрьох, медсестра розрізає бинти і ще додатково ріже Катрусі шкіру медичними ножицями. Я забула про свої дві вищі освіти – і медсестра, і все відділення хірургії почули чітко все, що я про них думала в той момент», – поділилася Єлизавета Бойко.

Єлизавета Бойко з донечкою у лікарні фото: Єлизавета Бойко/Facebook

Втеча з Боярки та суспільний резонанс

Не маючи сил спостерігати за знущанням над дитиною, батьки звернулися до медичного директора закладу, який посприяв оперативному оформленню виписки. Катрусю негайно перевезли до однієї з муніципальних лікарень Києва, де дитина нарешті отримала необхідний медичний супровід, належні умови та фаховий догляд.

Публічні дописи батьків у соціальних мережах викликали величену хвилю реакції. У коментарях сотні українців почали ділитися власним гірким досвідом перебування у цій же лікарні в Боярці.

Батьки зазначають, що скарги на тарганів, відсутність катетерів, «благодійні» внески та байдужість персоналу тягнуться роками. Окремі дописувачі зауважили, що у закладі є так звана «показова частина» для іноземних делегацій та високопосадовців, тоді як у звичайних відділеннях умови залишаються критичними.

Користувачі мережі заявляють, що подібна ситуація у лікарні триває десятиліття скриншот

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Реакція МОЗ та Верховної Ради

На публічний скандал відреагували у Міністерстві охорони здоров'я України. Представники МОЗ разом із Департаментом охорони здоров'я Київської ОВА оголосили про терміновий моніторинговий візит до Київської обласної дитячої клінічної лікарні.

Комісія має перевірити забезпечення закладу ліками та перев'язувальними матеріалами, дотримання протоколів знеболення, умови перебування дітей, а також з'ясувати законність вимагання «благодійних внесків».

Реакція Міністерства охорони здоров'я України скриншот

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До розслідування ситуації долучився й голова Комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації Михайло Радуцький, який зв'язався зі Святославом Бойком та запросив його дати свідчення на засіданні профільного комітету.

Святослав Бойко наголосив, що готовий свідчити під протокол на будь-якому рівні, адже мета родини тепер – не лише вилікувати доньку, а й домогтися системних змін у закладі: «Мій пост відкрив справжню рану суспільства – десятки коментарів описують негативний досвід саме з цією лікарнею. Ми не одні такі, тож треба лупати сю скалу, аби там нарешті почали лікувати дітей, а не катувати їх».

Святослав Бойко заявив, що тепер окрім одужання донечки докладатимк зусиль для «чистки Авгієвих стаєнь в Боярці» скриншот

Наразі маленька Катруся перебуває у безпеці під наглядом київських фахівців і продовжує лікування.

Нагадаємо, у Києві лікар-отоларинголог начебто вимагав сплатити йому особисто 300 грн за первинний огляд, а в разі надання допомоги ще більше. Медик відмовлявся оглядати дитину, якій потрібна була термінова допомога. Дитині стало погано, а через те, що час був пізній (після 20:00), звернулися в «швидку». Хлопчика направили до Київської міської дитячої клінічної лікарні №1, що за адресою вул.Богатирська, 30.