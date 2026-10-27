Головна Київ Новини
search button user button menu button

«Порізали шкіру ножицями»: на скандал у дитячій лікарні Боярки відреагували МОЗ і Рада

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
«Порізали шкіру ножицями»: на скандал у дитячій лікарні Боярки відреагували МОЗ і Рада
Святослав та Єлизавета Бойко з донечкою Катрусею в Київській обласній дитячій лікарні (м.Боярка)
фото: Святослав Бойко/Facebook

Історія родини спричинила хвилю обурення й змусила реагувати Міністерство охорони здоров'я та профільний комітет Верховної Ради

Однорічна Катруся перекинула на себе окріп, але замість фахової допомоги та знеболення її батьки – музичний виконавець, ветеран Святослав Бойко та акторка Єлизавета Бойко – зіштовхнулися з відсутністю гарячої води, медикаментів, «благодійними внесками» та травмуванням дитини під час перев’язки. Історія родини спричинила хвилю обурення й змусила реагувати Міністерство охорони здоров'я та профільний комітет Верховної Ради, повідомляє «Главком».

Для кожної родини побутовий нещасний випадок із дитиною – це серйозний стрес. Коли однорічна Катруся випадково перекинула на себе чайник із гарячою водою, її батьки негайно викликали «швидку». Каретою екстреної допомоги дитину з опіками доправили до відділення хірургії Київської обласної дитячої клінічної лікарні, що розташована у Боярці. Проте справжні випробування для родини тільки починалися.

Обдерті стіни, відсутність води та «благодійний список» у обласній лікарні

Першою про порятунок доньки та умови у закладі публічно розповіла мати дитини, акторка та режисерка Київського  академічного театру ляльок Єлизавета Бойко. За її словами, родина спочатку з розумінням поставилася до відсутності у відділенні гарячої води та спеціальних засобів для опікових пацієнтів, сподіваючись на фаховість лікарів. Батьки понад п'ять годин безперервно утримували малюка на ліжку, читаючи їй книжки.

Втім, згодом родина зіштовхнулася з дивною системою «благодійності». Як  повідомив Святослав Бойко, перев'язочна медсестра принесла роздрукований перелік так званої «необхідної допомоги», куди входили пральний порошок, мочалки, миючі засоби, спирт, хлоргексидин та рукавички. Альтернативою списку пропонувалася фіксована сума – 200 гривень. Коли батько уточнив, чи є цей внесок обов'язковим, і, отримавши відповідь про його добровільність, відмовився сплачувати, відношення персоналу кардинально змінилося на тотальний ігнор.

Допис Святослава Бойка про умови перебування у Київській обласній дитячій клінічній лікарні
Допис Святослава Бойка про умови перебування у Київській обласній дитячій клінічній лікарні
скриншот

Перев’язка без знеболення та нові травми

Найбільший жах стався наступного ранку. Накладені напередодні пов'язки спадали, відкриваючи опікові рани. На прохання батьків поправити бинти медсестри відповідали відмовами, посилаючись на те, що огляд має проводити лише лікуючий лікар, який перебував в операційній.

Чекання розтягнулося на понад чотири години. Лише після гострої розмови батька з медиками в ординаторській черговий хірург нарешті оглянув дитину.

Під час самої процедури перев’язки, яку проводили купленими батьками препаратами, дитині не надали жодного знеболення чи седації. Більше того, під час знімання пов'язок медична сестра розрізала дитині шкіру на руці медичними ножицями.

«Про знеболення мови не йшло. Дитина кричить, дитину тримають утрьох, медсестра розрізає бинти і ще додатково ріже Катрусі шкіру медичними ножицями. Я забула про свої дві вищі освіти – і медсестра, і все відділення хірургії почули чітко все, що я про них думала в той момент», – поділилася Єлизавета Бойко. 

Єлизавета Бойко з донечкою у лікарні
Єлизавета Бойко з донечкою у лікарні
фото: Єлизавета Бойко/Facebook

Втеча з Боярки та суспільний резонанс

Не маючи сил спостерігати за знущанням над дитиною, батьки звернулися до медичного директора закладу, який посприяв оперативному оформленню виписки. Катрусю негайно перевезли до однієї з муніципальних лікарень Києва, де дитина нарешті отримала необхідний медичний супровід, належні умови та фаховий догляд.

Публічні дописи батьків у соціальних мережах викликали величену хвилю реакції. У коментарях сотні українців почали ділитися власним гірким досвідом перебування у цій же лікарні в Боярці.

Батьки зазначають, що скарги на тарганів, відсутність катетерів, «благодійні» внески та байдужість персоналу тягнуться роками. Окремі дописувачі зауважили, що у закладі є так звана «показова частина» для іноземних делегацій та високопосадовців, тоді як у звичайних відділеннях умови залишаються критичними.

Користувачі мережі заявляють, що подібна ситуація у лікарні триває десятиліття
Користувачі мережі заявляють, що подібна ситуація у лікарні триває десятиліття
скриншот
«Порізали шкіру ножицями»: на скандал у дитячій лікарні Боярки відреагували МОЗ і Рада фото 1
скриншот

Реакція МОЗ та Верховної Ради

На публічний скандал відреагували у Міністерстві охорони здоров'я України. Представники МОЗ разом із Департаментом охорони здоров'я Київської ОВА оголосили про терміновий моніторинговий візит до Київської обласної дитячої клінічної лікарні.

Комісія має перевірити забезпечення закладу ліками та перев'язувальними матеріалами, дотримання протоколів знеболення, умови перебування дітей, а також з'ясувати законність вимагання «благодійних внесків».

Реакція Міністерства охорони здоров'я України
Реакція Міністерства охорони здоров'я України
скриншот
«Порізали шкіру ножицями»: на скандал у дитячій лікарні Боярки відреагували МОЗ і Рада фото 2
скриншот

До розслідування ситуації долучився й голова Комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації Михайло Радуцький, який зв'язався зі Святославом Бойком та запросив його дати свідчення на засіданні профільного комітету.

Святослав Бойко наголосив, що готовий свідчити під протокол на будь-якому рівні, адже мета родини тепер – не лише вилікувати доньку, а й домогтися системних змін у закладі: «Мій пост відкрив справжню рану суспільства – десятки коментарів описують негативний досвід саме з цією лікарнею. Ми не одні такі, тож треба лупати сю скалу, аби там нарешті почали лікувати дітей, а не катувати їх».

Святослав Бойко заявив, що тепер окрім одужання донечки докладатимк зусиль для «чистки Авгієвих стаєнь в Боярці»
Святослав Бойко заявив, що тепер окрім одужання донечки докладатимк зусиль для «чистки Авгієвих стаєнь в Боярці»
скриншот

Наразі маленька Катруся перебуває у безпеці під наглядом київських фахівців і продовжує лікування.  

Нагадаємо, у Києві лікар-отоларинголог начебто вимагав сплатити йому особисто 300 грн за первинний огляд, а в разі надання допомоги ще більше. Медик відмовлявся оглядати дитину, якій потрібна була термінова допомога. Дитині стало погано, а через те, що час був пізній (після 20:00), звернулися в «швидку». Хлопчика направили до Київської міської дитячої клінічної лікарні №1, що за адресою вул.Богатирська, 30.

Читайте також:

Теги: дитина скандал Київ лікарня

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Український парламент працював у Києві від початку повномасштабної війни, і не збирається переїзджати
Стефанчук пояснив, чи планує Рада переїхати до Львова на тлі атак на Київ
28 вересня, 14:22
Фрідріх Мерц оглянув пошкоджену російським ударом будівлю Національної академії наук
Мерц звернувся до Путіна з місця удару РФ по Академії наук
4 жовтня, 14:49
Палац одружень у Києві. Загальний вигляд зі сходу
Київ відмовився від реставрації Палацу одружень під час війни: деталі рішення
30 вересня, 16:05
Наслідки удару по гаражному кооперативу в Києві 7 жовтня
Вирва та двоє загиблих. Який вигляд має гаражний кооператив у Києві після атаки (фото)
7 жовтня, 13:54
Кадри з «бодіпозитивним» гризуном, який смакував булочкою, зібрали у TikTok майже 220 тис. вподобайок
У супермаркеті на Позняках щур ласував булочкою на вітрині (відео)
9 жовтня, 17:08
Перші кадри з репетиції вистави Hamlet_TBD
Куди сходити у Києві 12-18 жовтня: дайджест культурних подій
10 жовтня, 19:17
По всій Україні на час дії воєнного стану було введено нові, адаптовані нормативи якості питної води
Чи можна пити воду з-під крана? «Київводоканал» назвав район із найбільшим ризиком
12 жовтня, 12:17
Повітряних Силах ЗСУ попередили про загрозу застосування ворожих ударних безпілотників
У Києві працює ППО: столицю атакують ворожі дрони
15 жовтня, 08:54
Графіки відключення світла у Київській області 16 жовтня 2026 року
Графіки відключень на Київщині: коли не буде світла 16 жовтня 2026
15 жовтня, 21:24

Новини

«Порізали шкіру ножицями»: на скандал у дитячій лікарні Боярки відреагували МОЗ і Рада
«Порізали шкіру ножицями»: на скандал у дитячій лікарні Боярки відреагували МОЗ і Рада
Якість повітря у Києві 27 жовтня 2026 року: де дихати найважче
Якість повітря у Києві 27 жовтня 2026 року: де дихати найважче
Як працює громадський транспорт у Києві після удару по Південному мосту: деталі від влади
Як працює громадський транспорт у Києві після удару по Південному мосту: деталі від влади
У Києві обмежено рух Південним мостом і зеленою гілкою метро
У Києві обмежено рух Південним мостом і зеленою гілкою метро
Київщина: графіки відключення світла 27 жовтня 2026 року
Київщина: графіки відключення світла 27 жовтня 2026 року
Сім тривог за п’ять хвилин. Столична влада пояснила збій системи оповіщення
Сім тривог за п’ять хвилин. Столична влада пояснила збій системи оповіщення

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
377K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 27 жовтня: ситуація на фронті
157K
Карта повітряних тривог України онлайн 27 жовтня 2026
157K
Син народної артистки Оксани Білозір розлучився з народною депутаткою
141K
Кремль висунув Україні ультиматум під час переговорів Путіна з Віткоффом
96K
Поляк знайшов у лісі гігантський білий гриб
65K
Прем’єр дав уряду доручення стосовно українців поза військовим обліком

Новини

День української писемності та мови: історія і традиції свята, привітання у прозі, віршах та листівках
Сьогодні, 07:05
Яке релігійне свято відзначається 27 жовтня 2026: традиції та молитва
Вчора, 22:00
Яке релігійне свято відзначається 26 жовтня 2026: традиції та молитва
25 жовтня, 22:00
Ціни на пальне 25 жовтня 2026: скільки коштують бензин, дизель та газ на АЗС
25 жовтня, 08:19
День автомобіліста: яскраві листівки, історія свята, привітання у прозі та віршах
25 жовтня, 07:00
В Україні до 18°, оголошено жовтий рівень небезпеки: погода на 25 жовтня 2026 року
25 жовтня, 06:00

Прес-релізи

Зірки на сцені та збір для «Охматдиту»: у Києві пройде безкоштовний музичний фестиваль
Зірки на сцені та збір для «Охматдиту»: у Києві пройде безкоштовний музичний фестиваль
5 жовтня, 17:41
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua