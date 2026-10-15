Головна Київ Новини
search button user button menu button

У Києві працює ППО: столицю атакують ворожі дрони

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
У Києві працює ППО: столицю атакують ворожі дрони
Повітряних Силах ЗСУ попередили про загрозу застосування ворожих ударних безпілотників
фото: glavcom.ua

Київський міський голова Віталій Кличко закликав жителів негайно пройти в укриття

У столиці лунають вибухи – у місті працюють сили протиповітряної оборони. Про це повідомляє «Главком».

Київський міський голова Віталій Кличко закликав жителів негайно пройти в укриття.

«У столиці працюють сили ППО. Перебувайте в безпечних місцях!» – повідомив мер Києва.

Повітряну тривогу в столиці оголосили о 08:24. Повітряні сили ЗСУ попереджали про рух ворожих безпілотників у напрямку Києва. Зазначимо, що це вже третя повітряна тривога у Києві від початку доби.

Нагадаємо, у ніч проти 14 жовтня російська терористична армія знову вдарила по столиці. Унаслідок цього загинули люди. Найбільше постраждалих у багатоквартирному житловому будинку в Деснянському районі, у який вчора ввечері поцілили військові РФ. Тут загинули троє жінок віком 35, 58 та 84 років. Ще 25 людей, серед яких малолітня дитина, отримали поранення.

Теги: Віталій Кличко укриття тривога Київ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Виступ мера Києва Віталія Кличка у Верховній Раді 14 жовтня 2026 року
Школи, лікарні та житловий фонд: Кличко розповів, як Київ підготувався до блекаутів
Вчора, 13:41
Вологість повітря у Києві становить 94 %
Якість повітря у Києві 13 жовтня 2026 року
13 жовтня, 08:09
Зеленський провів селекторну нараду з військовими та урядовцями
Зеленський розкритикував владу Києва через невиконання плану стійкості
9 жовтня, 13:45
У розгорнутому наметі поліції мешканці пошкоджених будинків можуть одразу подати заяву про руйнування майна
Де в Києві отримати допомогу після обстрілу: адреси штабів у трьох районах
8 жовтня, 12:14
Повітряна тривога у Києві тривала 25 хвилин
Повітряна тривога у Києві тривала 25 хвилин
6 жовтня, 23:25
На Київщині цього року небачений врожай грибів
Де шукати гриби на Київщині: локації та правила збору
25 вересня, 14:57
Росія має дві мети, коли б'є посилено по Києву
Росія має дві мети, коли б'є посилено по Києву
24 вересня, 21:42
Прем'єр-міністр Сергій Корецький повідомив, що Київ та Київщину включено до переліку територій підвищеного ризику для бізнесу
Київ та Київщину включено до територій підвищеного ризику: що зміниться
17 вересня, 16:10
У Києві перестали діяти поїздки за старими тарифами
У Києві більше не діють поїздки за старими тарифами: що буде з коштами
15 вересня, 16:41

Новини

У двох районах Києва тимчасово припинене гаряче водопостачання після обстрілу ТЕЦ-4
У двох районах Києва тимчасово припинене гаряче водопостачання після обстрілу ТЕЦ-4
У Києві працює ППО: столицю атакують ворожі дрони
У Києві працює ППО: столицю атакують ворожі дрони
Київ повертається до графіків відключення світла після масованого обстрілу
Київ повертається до графіків відключення світла після масованого обстрілу
Якість повітря у Києві 15 жовтня 2026 року
Якість повітря у Києві 15 жовтня 2026 року
Графіки відключень на Київщині: коли не буде світла 15 жовтня 2026
Графіки відключень на Київщині: коли не буде світла 15 жовтня 2026
Концерт із піснями легендарного українського хітмейкера з'явився на YouTube
Концерт із піснями легендарного українського хітмейкера з'явився на YouTube

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
374K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 15 жовтня: ситуація на фронті
273K
На Волині стартував сезон збору найдорожчої у світі спеції
155K
Карта повітряних тривог України онлайн 15 жовтня 2026
153K
Кремль зробив заяву про переговори після слів Зеленського у Прилуках
76K
Від Брежнєва – до Зеленського. Інтерв’ю з сільською головою, яка встановила рекорд на посаді
69K
Жінка викупила маєток на Полтавщині, який забрали у родини 100 років тому

Новини

Партнери позбавляють Україну одного зі способів збивати реактивні шахеди – Флеш
Вчора, 12:03
Справа «Північних потоків»: активісти зберуться біля суду в Гамбурзі
13 жовтня, 21:40
Al Jazeera про Буданова: «Харизматичний військовий лідер» із президентськими перспективами
13 жовтня, 17:12
Генштаб повідомив про ураження бази «Іскандер» та складів окупантів
13 жовтня, 11:55
В Україні до 23°, в деяких областях дощитиме: погода на 13 жовтня 2026 року
13 жовтня, 05:59
Графіки відключення світла на 13 жовтня 2026 року: що повідомило «Укренерго»
12 жовтня, 20:01

Прес-релізи

Зірки на сцені та збір для «Охматдиту»: у Києві пройде безкоштовний музичний фестиваль
Зірки на сцені та збір для «Охматдиту»: у Києві пройде безкоштовний музичний фестиваль
5 жовтня, 17:41
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua