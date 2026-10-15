У Києві працює ППО: столицю атакують ворожі дрони

Київський міський голова Віталій Кличко закликав жителів негайно пройти в укриття

У столиці лунають вибухи – у місті працюють сили протиповітряної оборони. Про це повідомляє «Главком».

Київський міський голова Віталій Кличко закликав жителів негайно пройти в укриття.

«У столиці працюють сили ППО. Перебувайте в безпечних місцях!» – повідомив мер Києва.

Повітряну тривогу в столиці оголосили о 08:24. Повітряні сили ЗСУ попереджали про рух ворожих безпілотників у напрямку Києва. Зазначимо, що це вже третя повітряна тривога у Києві від початку доби.

Нагадаємо, у ніч проти 14 жовтня російська терористична армія знову вдарила по столиці. Унаслідок цього загинули люди. Найбільше постраждалих у багатоквартирному житловому будинку в Деснянському районі, у який вчора ввечері поцілили військові РФ. Тут загинули троє жінок віком 35, 58 та 84 років. Ще 25 людей, серед яких малолітня дитина, отримали поранення.