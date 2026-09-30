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Київ відмовився від реставрації Палацу одружень під час війни: деталі рішення

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Київ відмовився від реставрації Палацу одружень під час війни: деталі рішення
Палац одружень у Києві. Загальний вигляд зі сходу
фото: М.І.Жарких

На 2026 рік на роботи в Палаці одружень передбачили 48,9 млн грн, але  обсяг робіт і фінансування переглядають

Київ не планує проводити масштабну реставрацію Центрального палацу одружень під час повномасштабної війни. Наразі йдеться лише про мінімальні роботи, необхідні для консервації будівлі та запобігання її подальшому руйнуванню. Про це інформує «Главком» із посиланням на КМДА.

Обсяг робіт і фінансування буде переглянуто

Інформація про те, що Київ уже витрачає близько 280 млн грн на повномасштабну реставрацію Палацу одружень на Берестейському проспекті, 11, не відповідає дійсності, зазначають у місцевій владі. Ця сума є загальною договірною вартістю багаторічного проєкту реставрації та пристосування будівлі для сучасного використання.

Зокрема, на 2026 рік на роботи в Палаці одружень передбачили 48,9 млн грн. Водночас обсяг робіт і фінансування переглядають. Залишать лише кошти на необхідну консервацію будівлі, а решту планують спрямувати на першочергові потреби міста.

«Сучасний Центральний палац одружень у Києві обов'язково буде. Він має бути красивим, безбар'єрним і відповідати потребам сучасного міста. Утім реалізовувати такий масштабний проєкт під час повномасштабної війни ми не будемо», – зазначила директорка Департаменту (Центру) надання адміністративних послуг КМДА Наталія Шамрай.

Що відомо про Палац одружень

Палац урочистих поді́й, також відомий як «Палац одружень», «Палац реєстрації шлюбів та новонароджених» або жартівливо «бермудський трикутник» – будівля Центрального відділу реєстрації актів цивільного стану (РАЦС), зведена у стилі неомодернізму. Розташований у Києві на Берестейському проспекті, 11.

Західний ріг Палацу одружень у столиці
Західний ріг Палацу одружень у столиці
фото: Вікіпедія

Місцевість, на якій згодом постав палац, була частиною заболоченої заплави річки Либідь. У другій половині ХІХ сторіччя тут з'явилися склади гасу. З кінця 1960-х років почалась активна забудова ділянки проспекту Перемоги (теперішній Берестейський) до КПІ і далі. Згодом на розі з Повітрофлотським проспектом розпланували сквер.

Наприкінці 1970-х років ділянку відвели під забудову центрального відділу РАЦС. До цього установа містилась у Шоколадному будинку, що на Липках.

Палац звели за проєктом архітекторів Вадима Гопкала, Вадима та Ірини Гричин. Урочисте відкриття відбулось 1982 року, під час святкування 1500-річчя від заснування Києва.

Окрасою скверу став декоративний басейн із двома бронзовими скульптурами «Материнство» і «Злітають птахи» авторства Валентини Михайлевич (1980 року). У 2000-х роках басейн демонтували, щоб розчистити майданчик під зведення хмарочоса. 2013 року скульптури об'єднали в одну композицію «Шлях у майбутнє» й перенесли до палацу дітей та юнацтва.

Скульптурна композиція перенесена до палацу дітей та юнацтва
Скульптурна композиція перенесена до палацу дітей та юнацтва
фото: Rasal Hague

Палац одружень є об'єктом культурної спадщини. У 2024 році його повернули у власність територіальної громади вже в занедбаному технічному стані. Комплексного ремонту будівлі не проводили з 1986 року, частина інженерних мереж і конструкцій потребує відновлення.

Наразі будівлю планують законсервувати, щоб стабілізувати її стан і зберегти до часу, коли буде можливе повноцінне відновлення.

Нагадаємо, «Главком» писав, що Департамент (Центр) надання адміністративних послуг КМДА 24 вересня за результатами тендеру замовив реставрацію Палацу одружень за 279,58 млн грн.  Переможцем торгів стало товариство з обмеженою відповідальністю «Реставраційно-архітектурно-відновлювальна будівельна асоціація «Україна-Реставрація». Фірма отримала підряд без конкуренції, оскільки на відкриті торги більше ніхто не подався.

Згідно з тендером, до 31 липня 2028 року повинні виконати реставрацію та пристосування для сучасного використання щойно виявленого об’єкту культурної спадщини у стилі неомодернізму – «Палац одружень (Палац урочистих подій)».

Теги: Київ місцева влада реконструкція архітектура столиця

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