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Вирва та двоє загиблих. Який вигляд має гаражний кооператив у Києві після атаки (фото)

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Вирва та двоє загиблих. Який вигляд має гаражний кооператив у Києві після атаки (фото)
Наслідки удару по гаражному кооперативу в Києві 7 жовтня
фото: glavcom.ua

На території кооперативу вигоріли гаражні бокси та припарковані поруч автомобілі поряд з місцем вибуху ракети

У Дарницькому районі столиці, де внаслідок обстрілу у ніч проти 7 жовтня 2026 року вирувала масштабна пожежа на території гаражного кооперативу, побував кореспондент «Главкома». Саме тут під час приборкання вогню рятувальники виявили тіла двох загиблих чоловіків.

Від удару в окремих боксах вигнуло металеві двері
Від удару в окремих боксах вигнуло металеві двері
фото: glavcom.ua

На території кооперативу повністю вигоріли гаражні бокси та припарковані поруч автомобілі. Неподалік приміщення, де зазвичай відпочивають охоронці, утворилася величезна вирва від вибуху. Імовірно, загиблі чоловіки працювали в охороні кооперативу та перебували на чергуванні під час атаки.

Територія гаражного кооперативу усіяна будівельним сміттям після ракетного удару
Територія гаражного кооперативу усіяна будівельним сміттям після ракетного удару
фото: glavcom.ua

Очевидці події розповідають, що після збиття ворожа ракета вибухнула на території гаражів. Удар був такої сили, що на будівлях поблизу епіцентру вибуху провалилися важкі бетонні перекриття, які слугували дахом. Окремі споруди фактично склалися. Автівки, що стояли біля гаражів, знищені вогнем вщент.

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Зараз на території кооперативу перебувають власники гаражів та автомобілів. Люди оглядають згарища, фотографують руйнування та намагаються оцінити суму завданих окупантами збитків.

На території кооперативу присутні власники гаражів
На території кооперативу присутні власники гаражів
фото: glavcom.ua
Окремі автівки після атаки окупантів перетворилися на металобрухт
Окремі автівки після атаки окупантів перетворилися на металобрухт
фото: glavcom.ua
Будиночок охорони
Будиночок охорони
фото: glavcom.ua

Нагадаємо, у ніч на 7 жовтня Київ та область перебували під масованим комбінованим ударом балістичними ракетами та дронами. У столиці внаслідок влучання на території гаражного кооперативу в Дарницькому районі загинули двоє цивільних чоловіків. 

Унаслідок нічного масованого обстрілу Києва 7 жовтня було повністю знищено центральне складське приміщення мережі «АТЛ Автосервіс». Також внаслідок обстрілу постраждала  Національна кіностудія імені Олександра Довженка в Києві.

Теги: обстріл Київ

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