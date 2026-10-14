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Школи, лікарні та житловий фонд: Кличко розповів, як Київ підготувався до блекаутів

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Школи, лікарні та житловий фонд: Кличко розповів, як Київ підготувався до блекаутів
Виступ мера Києва Віталія Кличка у Верховній Раді 14 жовтня 2026 року
скриншот відео

За словами мера, за час повномасштабної війни столиця системно нарощувала резервні джерела для забезпечення життєдіяльності міста

Усі заклади освіти та медичні установи столиці забезпечені автономними джерелами живлення, а для житлового сектору придбали понад 6 тис. одиниць обладнання. Про це під час виступу у Верховній Раді повідомив міський голова Києва Віталій Кличко, передає «Главком».

За словами мера, за час повномасштабної війни столиця системно нарощувала резервні джерела для забезпечення життєдіяльності міста у разі нових російських ударів по енергетиці.

Як підготовлена інфраструктура столиці:

  • Освіта: усі заклади освіти Києва мають генератори різної потужності, зокрема 285 із них – високої потужності.
  • Медицина: столичні лікарні забезпечені 480 генераторами. Крім того, у 15 лікарнях вже є власні свердловини (ще в шести триває будівництво), а 11 медзакладів мають автономне теплопостачання від власних котелень (до кінця року таке опалення матиме 21 лікарня).
  • Тепло та вода: підготовлено майже 700 генераторів для об'єктів тепло- та водопостачання, 70 мобільних котелень, 3 дизельні електростанції та резервний водозабір. «Київводоканал» має 103 генератори та очікує на додаткові потужні системи, які виготовляють за кордоном.
  • Житловий сектор: за міськими програмами енергостійкості для багатоквартирних будинків придбано понад 6 тис. одиниць обладнання (генератори, інвертори, акумуляторні батареї).

Нагадаємо, раніше Кличко повідомив, що від початку 2026 року російські окупанти завдали майже 50 ударів ракетами та дронами по об’єктах енергозабезпечення Києва.

8 жовтня Кличко сказав, що Київ через посилення російських атак опинився в умовах, коли йдеться про виживання, а мешканцям із друзями або родичами за межами столиці порадив розглянути тимчасовий переїзд. Наступного дня, 9 жовтня президент Володимир Зеленський заявив про майже повне невиконання міською владою Києва необхідних кроків із захисту енергетичної інфраструктури.

13 жовтня народні депутати проголосували за виклик Віталія Кличка на засідання Верховної Ради у середу, 14 жовтня. Пропозицію підтримав 151 нардеп. Міський голова Києва Віталій Кличко 14 жовтня, заявив про поширення безпідставних звинувачень щодо нібито зриву опалювального сезону у столиці та спроби знищити місцеве самоврядування в Україні.

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Теги: Київ опалювальний сезон зима генератор

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