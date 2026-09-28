Стефанчук пояснив, чи планує Рада переїхати до Львова на тлі атак на Київ

Український парламент працював у Києві від початку повномасштабної війни, і не збирається переїзджати

Голова парламенту запевнив, що Верховна Рада продовжить працювати у Києві

Верховна Рада не планує переносити свою роботу до Львова на тлі російських атак на Київ. Парламент продовжить працювати у будівлі на вулиці Грушевського, 5. Про це заявив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук, повідомляє «Главком» із посиланням на видання «Інтерфакс-Україна», яке цитує політика.

За словами Стефанчука, український парламент працював у Києві від початку повномасштабної війни й продовжуватиме це робити, доки така можливість зберігатиметься.

«Український парламент працював з першого дня війни і, допоки буде можливість, буде працювати в приміщенні на Грушевського, 5. На цьому крапка, і давайте поставимо всі крапки над «і» для того, щоб ми не ширили жодні міфи», – сказав спікер.

Таким чином, інформація про можливе перенесення роботи Верховної Ради до Львова та проведення там парламентських голосувань не відповідає дійсності.

Стефанчук зробив заяву після того, як у медіа та соцмережах почали поширюватися припущення про можливий переїзд парламенту зі столиці через посилення російських атак.

Варто зазначити, що спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук вважає, що провести вибори через застосунок «Дія» найближчим часом буде складно. За його словами, такий формат має відповідати вимогам демократичності, безпеки та довіри виборців.