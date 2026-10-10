Куди сходити у Києві 12-18 жовтня: дайджест культурних подій

17 та 18 жовтня у Театрі «Золоті ворота» відбудеться прем’єра вистави Hamlet_TBD за мотивами п'єси Тома Стоппарда

Наступного тижня, з 12 по 18 жовтня, у столиці пройде насичена культурна програма. Зокрема, на киян та гостей міста чекає гучна прем’єра вистави Hamlet_TBD у театрі «Золоті ворота», вистави за участі видатних акторок Ади Роговцевої та Олесі Жураківської, великі концерти Олександра Положинського та гурту «ДахаБраха», а також знакові виставки Анатолія Криволапа й Аліси Забой.

«Главком» підготував добірку найцікавіших заходів для планування дозвілля 12-18 жовтня.

Зміст

Концерти

30 років у музиці: Павло Шилько запрошує на акустичний вечір

У понеділок, 12 жовтня, у Національній філармонії України відбудеться особливий концерт, присвячений 30-річчю творчої та продюсерської діяльності Павла Шилька (DJ Паші) – однієї з найвідоміших постатей українського радіоефіру та шоубізнесу.

Свій професійний шлях у медіагалузі Павло розпочав у 1996 році. За три десятиліття він реалізував численні музичні проєкти, відкрив нові імена та зробив значний внесок у розвиток сучасної української культури.

Формат ювілейного вечора натхненний культовими акустичними концертами MTV Unplugged. На сцені філармонії прозвучать знакові хіти та пісні, співавтором яких є Павло Шилько, у свіжих акустичних аранжуваннях і наживо.

У концерті візьмуть участь: Pianoбой, Mélovin, Ivan Liulenov, Олена Тополя, Vlad Darwin, Марта Адамчук, Павло Табаков, Anna Maria, Oks, Віктор Романченко, Dima Libra, Катя Романченко.

Організатори обіцяють теплу камерну атмосферу та справжню музичну подорож крізь тридцятилітню історію української сцени.

Коли: 12 жовтня, 18:30.

Місце проведення: Національна філармонія України, Володимирський узвіз, 2.

Єдиний Квартал. Телезйомка

У суботу, 17 жовтня, у Національному палаці мистецтв «Україна» відбудеться масштабний концерт «Єдиного Кварталу». Захід пройде у форматі благодійної телезйомки.

Актори студії «Квартал 95» презентують нову програму, до якої увійшли актуальні номери, політична сатира, пародії та гумористичні сцени про сьогодення українців. Програму доповнять виступи спеціально запрошених зіркових гостей української сцени та живі музичні номери.

Подія має благодійну мету: команда проєкту регулярно підтримує Сили оборони України, передаючи необхідне обладнання та техніку на фронт, а також проводить виступи для військовослужбовців. Частина коштів від продажу квитків буде спрямована на допомогу українським захисникам.

Коли: 17 жовтня, 17:00.

Місце проведення: Палац Україна, вул. Велика Васильківська, 103.

Концерт Tayanna

18 жовтня у столичному клубі Caribbean Club відбудеться акустичний концерт співачки Tayanna.

Виконавиця презентує камерну програму, до якої увійдуть її відомі композиції у новому аранжуванні. У треклисті концерту – пісні «Фантастична жінка», «Ейфорія», «Космос», «Темна вода», «До води», «Очі дівочі» та «Миленький».

Коли: 18 жовтня.

Місце проведення: Caribbean Club (Карібіан Клаб), вул. Симона Петлюри, 4.

Концерт Олександра Положинського

18 жовтня у столичному клубі Docker Pub відбудеться концерт Олександра Положинського, присвячений 25-річчю заснування гурту «Тартак».

Засновник і колишній фронтмен колективу виконає головні хіти «Тартака» у супроводі сесійних музикантів. У програмі лунатимуть відомі композиції гурту, зокрема «Мене вже немає», «Я не знаю», «Не кажучи нікому», «Знаєш мій день» та «Лицарський хрест».

Коли: 18 жовтня, 19:00.

Місце проведення: Докер Паб (Docker Pub), вул. Богатирська, 25.

Концерт гурту «ДахаБраха»

18 жовтня у столичному Міжнародному центрі культури і мистецтв (МЦКМ) відбудеться сольний концерт гурту «ДахаБраха».

Основою програми стане реліз колективу – альбом «Птах», заглавна композиція якого створена на вірші письменника та військовослужбовця Сергія Жадана. Окрім нових треків, гурт виконає відомі етно-хаос композиції, зокрема «Шо з-під дуба», «Vesna», «Baby», «Янкі», «Монах» та «Karpatskyi rep».

Коли: 18 жовтня, 18:00.

Місце проведення: МЦКМ, Алея Героїв Небесної Сотні, 1.

Виставки

Виставка «Тіло людини»

«Тіло Людини» – це подорож усередину людського організму через десятки інтерактивних зон, реалістичні анатомічні моделі, мультимедійні інсталяції та технології майбутнього.

На площі понад 5 тис. кв. м ви зможете дослідити роботу серця, мозку, легенів, органів чуття, нервової та ендокринної систем, побачити людське тіло в масштабі, який неможливо відчути в підручнику чи на екрані.

На Вас чекають:

понад 19 тематичних зон людського організму

гігантські анатомічні експонати та моделі органів

інтерактивні експерименти та наукові демонстрації

VR та мультимедійні інсталяції

AI-аватари та цифрові помічники

медичні симулятори та практичні активності

лекторій з лікарями та науковцями

фотозони та унікальний контент для соціальних мереж

Коли: щодня з 10:00 до 20:00. Останній вхід – о 19:00.

Місце проведення: Інтерактивний простір, Львівська площа, 8А.

Виставка «Аліса Забой. Наймолодша шістдесятниця»

Національний музей «Київська картинна галерея» презентує виставковий проєкт, присвячений творчості скульпторки Аліси Забой – мисткині з кола українських шістдесятників, яка у 1968 році підписала «Лист 139-ти» на захист політичних в’язнів і зазнала 20-річної заборони на експонування своїх робіт.

В експозиції представлено 16 бронзових скульптур, серед яких присвята Аллі Горській «Пієта – ХХ ст.» (яку після виставки передадуть у дарунок музею), життєствердна робота «Зáспів» (демонструється вперше) та серія пластичних робіт «Марія». Експозицію доповнює слайд-шоу з архівних світлин про експедиції шістдесятників та діяльність хору «Гомін».

Коли: з 11:00 до 18:00 (крім понеділка та четверга); з 11:00 до 19:00 у вівторок.

Місце проведення: Київська картинна галерея, вул. Терещенківська, 9

Виставка Анатолія Криволапа «Світло і колір»

Національний музей «Київська картинна галерея» презентує персональну виставку класика сучасного українського мистецтва, лауреата Шевченківської премії Анатолія Криволапа. Цей проєкт підсумовує світоглядні й живописні пошуки автора за останні 25 років і завершує цикл його ювілейних виставок.

В експозиції представлено пейзажі, що досліджують зміну світла та кольору протягом добового циклу – від сонячного дня до містичної ночі. Через мінімалізм і насичені колірні площини художник створює монументальні метафори природи, де більшість робіт експонується вперше.

Виставковий простір доповнено мультимедійними матеріалами та спеціально розробленим освітленням, яке підкреслює взаємодію барв.

Коли: з 16 вересня.

Місце проведення: Національний музей «Київська картинна галерея», вул. Терещенківська, 9.

Музичні та літературні вечори

У Києві пролунає музика Баха та Генделя у виконанні Liatoshynskyi Capella

У столиці відбудеться вечір класичної музики, присвячений творчості двох видатних композиторів епохи бароко – Йоганна Себастьяна Баха та Ґеорґа Фрідріха Генделя. Попри те, що митці народилися 1685 року з різницею лише в кілька днів і жодного разу не зустрічалися за життя, їхні шедеври об'єднаються в єдиному форматі concerti grossi.

Музичну програму виконає оркестр Liatoshynskyi Capella. Сольні партії виконають Тетяна Андрієвська (скрипка), Олег Дудниченко (скрипка), Владислав Прімаков (віолончель) та Наталія Фоменко (клавесин).

У програмі концерту:

Й. С. Бах – Бранденбурзький концерт № 3 Соль мажор (BWV 1048) та Концерт для двох скрипок ре мінор (BWV 1043);

Ґ. Ф. Гендель – Concerto grosso Соль мажор (Op. 6 № 1) та Concerto grosso Ре мажор (Op. 6 № 5).

Слухачі матимуть змогу оцінити як поліфонічну майстерність Баха з віртуозними струнними перекликами й простором для імпровізації, так і витончену драматургію Генделя, створену для лондонських театральних вечорів XVIII століття.

Коли: 17 жовтня, 18:00.

Місце проведення: Софія Київська, вул. Володимирська, 24.

Театри

Вистава «Маруся Чурай»

У вівторок, 13 жовтня, на сцені Національного академічного драматичного театру імені Івана Франка відбудеться показ масштабної драми-пісні «Маруся Чурай» за легендарним романом у віршах Ліни Костенко.

Постановка театру Франка стала однією з найрезонансніших українських театральних прем’єр. У ній класичний текст набуває нового звучання крізь досвід сучасної України, розкриваючи теми війни, людської гідності, втрат і морального вибору.

Над створенням вистави працювала команда видатних українських митців:

Режисура: Ростислав Держипільський

Музика: Святослав Вакарчук

Робота з голосом: Наталія Половинка

Відеорішення: Олесь Санін.

Коли: 12-13 жовтня, 18:00.

Місце проведення: Театр ім. Івана Франка, пл. Івана Франка, З.

Виства «Схоже на щастя»

У київському театрі «Сузір'я» відбудеться вистава «Схоже на щастя» за участі народної артистки України Ади Роговцевої.

В основі сюжету – випадкова зустріч двох жінок, Марго та Клод, кожна з яких опинилася на перехресті у складний момент життя. Марго наважилася піти з родини, якій віддала 20 років без взаємності, а Клод втекла з будинку для літніх людей. Вирушивши у подорож в нікуди, вони знаходять одна в одній турботу, підтримку та розуміння, доводячи, що знайти ліки від самотності та відчути справжнє щастя можна в будь-якому віці.

Коли: 14 жовтня, 18:00

Місце проведення: Театр «Сузір’я», вул. Ярославів Вал, 14Б.

Моновистава Олесі Жураківської «Усі найкращі речі»

Моновистава «Усі найкращі речі» – це перший досвід у цьому жанрі як для головної режисерки Театру драми і комедії на лівому березі Дніпра Тамари Трунової, так і для провідної акторки Олесі Жураківської. В основу вистави покладено п'єсу Every Brilliant Thing британського драматурга Дункана Макміллана, створену у співавторстві з коміком Джоном Донахью. Текст написаний у жанрі стендапу, що поєднує гумор та глибокий сторителінг.

Коли: 17 вересня, 14:00.

Місце проведення: Київський академічний театр драми і комедії на лівому березі Дніпра, пр-т Броварський, 25.

Театр «Золоті ворота» презентує прем’єру вистави Hamlet_TBD

17 та 18 жовтня у Київському академічному театрі «Золоті ворота» відбудеться прем’єра вистави Hamlet_TBD за мотивами п'єси британського драматурга Тома Стоппарда «Розенкранц і Гільденстерн мертві».

Режисеркою вистави виступила Тетяна Костинюк, а сценографію створила Рая Ідрісова.

Творча команда доповнила класичні тексти Шекспіра та Стоппарда власними рефлексіями акторів і сучасним українським контекстом. Постановка осмислює досвід життя під час повномасштабної війни – відчуття невизначеності, втрату контролю, пошук власної ідентичності та спроби адаптуватися до реальності, правила якої ніхто не пояснював. Наскрізною метафорою вистави є карти Таро як символ пошуку знаків та орієнтирів у невизначеному майбутньому.

У виставі задіяні актори: Анастасія Бабій, Ян Корнєв, Дмитро Короленко, Христя Люба, Тетяна Остапенко, Вадим Охоцький, Дарʼя Пльондер, Марія Шуліка та Роман Ясіновський.

Коли: 17-18 жовтня, 18:00.

Місце проведення: Театр «Золоті Ворота», вул. Шовковична, 7А.

Мюзикл «Чикаго»

У Київському національному академічному театрі оперети презентують легендарний мюзикл «Чикаго» Джона Кандера. Постановка занурює глядачів в атмосферу Чикаго 1920-х років – джазу, пристрасті, гучних скандалів та гонитви за славою. Глядачам обіцяють масштабне шоу, що поєднує вокал, складну хореографію та драматичну гру під супровід відомих світових хітів.

Коли: 17-18 жовтня, 18:00.

Місце проведення: Київський національний академічний театр оперети, вул. Велика Васильківська, 53/3.