У супермаркеті на Позняках щур ласував булочкою на вітрині (відео)
Вгодованого щура у мережі охрестили «місцевим Ремі» із відомого мультфільму «Рататуй»
У столичному супермаркеті мережі Varus на Позняках відвідувачі помітили незвичного «дегустатора». Сірий чималий щур просто на вітрині їв кремову булочку з родзинками. Відповідне відео швидко стало вірусним у соцмережах. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на відео, яке оприлюднила киянка Ніна Бойкова.
Кадри з «бодіпозитивним» гризуном, який смакував сінабоном за 20,99 грн, зібрали у TikTok майже 220 тис. вподобайок та майже 150 тис. репостів. За словами авторки ролика, працівники магазину на появу пухнастого гостя відреагували спокійно: «Ніхто не зганяв, працівниця єдина підійшла, сфоткала і пішла».
У коментарях під відео думки киян та користувачів мережі розділилися, проте більшість поставилася до ситуації з гумором. Вгодованого щура охрестили «місцевим Ремі» із відомого мультфільму «Рататуй», а дехто навіть припустив, що він може бути чиїмось домашнім улюбленцем, оскільки мережа є pet-friendly.
Найпопулярніші коментарі під відео:
- «Пет френдлі заклад, зараз так модно»;
- «Рататуй дегустує нашу випічку, це вже міжнародний рівень кулінарії»;
- «Хто б що не казав, а щурик симпотний»;
- «Як із собаками, то в магазин можна, а як мишка прийшла поснідати, то вже скандал»;
- «Це демонстрація, яка булочка смачна»;
- «Та ну що ви починаєте! Ділитися треба! Самі там ночами вдома в холодильнику риєтеся».
Наразі точно невідомо, звідки саме гризун з'явився на вітрині – чи це дійсно чийсь улюбленець, чи у закладі торгівлі є проблеми з дотриманням санітарних норм. Представники мережі Varus інцидент поки ніяк не прокоментували.
Нагадаємо, на полицях українських супермаркетів під популярним брендом Hame покупцям пропонують паштети «для гурманів» – з гусячою та качиною печінкою. На баночках зображена птиця та виведені красиві назви, проте реальний склад продуктів свідчить про зовсім інше.
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