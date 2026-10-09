У супермаркеті на Позняках щур ласував булочкою на вітрині (відео)

Кадри з «бодіпозитивним» гризуном, який смакував булочкою, зібрали у TikTok майже 220 тис. вподобайок

Вгодованого щура у мережі охрестили «місцевим Ремі» із відомого мультфільму «Рататуй»

У столичному супермаркеті мережі Varus на Позняках відвідувачі помітили незвичного «дегустатора». Сірий чималий щур просто на вітрині їв кремову булочку з родзинками. Відповідне відео швидко стало вірусним у соцмережах. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на відео, яке оприлюднила киянка Ніна Бойкова.

Кадри з «бодіпозитивним» гризуном, який смакував сінабоном за 20,99 грн, зібрали у TikTok майже 220 тис. вподобайок та майже 150 тис. репостів. За словами авторки ролика, працівники магазину на появу пухнастого гостя відреагували спокійно: «Ніхто не зганяв, працівниця єдина підійшла, сфоткала і пішла».

🐀 У супермаркеті Varus на Позняках у Києві щур влаштував дегустацію булочки з родзинками на вітрині — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) October 9, 2026 Підписуйтеся на канал «Главкома» у мережі Х

У коментарях під відео думки киян та користувачів мережі розділилися, проте більшість поставилася до ситуації з гумором. Вгодованого щура охрестили «місцевим Ремі» із відомого мультфільму «Рататуй», а дехто навіть припустив, що він може бути чиїмось домашнім улюбленцем, оскільки мережа є pet-friendly.

Найпопулярніші коментарі під відео:

«Пет френдлі заклад, зараз так модно»;

«Рататуй дегустує нашу випічку, це вже міжнародний рівень кулінарії»;

«Хто б що не казав, а щурик симпотний»;

«Як із собаками, то в магазин можна, а як мишка прийшла поснідати, то вже скандал»;

«Це демонстрація, яка булочка смачна»;

«Та ну що ви починаєте! Ділитися треба! Самі там ночами вдома в холодильнику риєтеся».

Наразі точно невідомо, звідки саме гризун з'явився на вітрині – чи це дійсно чийсь улюбленець, чи у закладі торгівлі є проблеми з дотриманням санітарних норм. Представники мережі Varus інцидент поки ніяк не прокоментували.

Нагадаємо, на полицях українських супермаркетів під популярним брендом Hame покупцям пропонують паштети «для гурманів» – з гусячою та качиною печінкою. На баночках зображена птиця та виведені красиві назви, проте реальний склад продуктів свідчить про зовсім інше.