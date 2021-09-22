Майбутні прокурорки напідпитку влаштували істерику в харківському таксі (відео)
Неодноразове прохання водія покинути машину дівчата ігнорували
У Харкові дві п'яні студентки влаштували істерику таксисту і відмовилися платити 76 гривень за проїзд. Відео інциденту, зняте водієм таксі, з’явилося на сторінці «Жити в Харкові» у Facebook
За словами водія таксі, вони всю дорогу лякали його тим, що вони «майбутні прокурори».
«Ці дівки не заплатили мені за проїзд. Це аферистки, майбутні прокурорки. Бухі. Пішли геть», – заявив водій.
Неодноразове прохання водія покинути машину дівчата ігнорували. Також вони просили не поширювати відео в мережі.
Незабаром одна з дівчат пообіцяла заплатити, але замість того, щоб дати гроші, продовжувала сперечатися з таксистом.
«Я вам заплачу. Моя подруга випила та переплутала, хто замовляв таксі», – пояснила вона.
Чим закінчився скандал в автомобілі – невідомо.
Як раніше повідомлялося, у Дніпрі таксист змусив пасажира, який не заплатив за проїзд, умитися зеленкою.
Нагадаємо, у Києві очевидці помітили, як водій служби Uber перевозив дитину в багажнику автомобіля.
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