Майбутні прокурорки напідпитку влаштували істерику в харківському таксі (відео)

Дівчата просили таксиста не поширювати відео в мережі

Неодноразове прохання водія покинути машину дівчата ігнорували

У Харкові дві п'яні студентки влаштували істерику таксисту і відмовилися платити 76 гривень за проїзд. Відео інциденту, зняте водієм таксі, з’явилося на сторінці «Жити в Харкові» у Facebook

За словами водія таксі, вони всю дорогу лякали його тим, що вони «майбутні прокурори».

«Ці дівки не заплатили мені за проїзд. Це аферистки, майбутні прокурорки. Бухі. Пішли геть», – заявив водій.

Неодноразове прохання водія покинути машину дівчата ігнорували. Також вони просили не поширювати відео в мережі.

Незабаром одна з дівчат пообіцяла заплатити, але замість того, щоб дати гроші, продовжувала сперечатися з таксистом.

«Я вам заплачу. Моя подруга випила та переплутала, хто замовляв таксі», – пояснила вона.

Чим закінчився скандал в автомобілі – невідомо.

Як раніше повідомлялося, у Дніпрі таксист змусив пасажира, який не заплатив за проїзд, умитися зеленкою.

Нагадаємо, у Києві очевидці помітили, як водій служби Uber перевозив дитину в багажнику автомобіля.