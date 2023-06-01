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Жінка, чиї родичі сьогодні загинули через замкнене укриття, емоційно звернулася до Кличка (відео)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Жінка, чиї родичі сьогодні загинули через замкнене укриття, емоційно звернулася до Кличка (відео)
фото скріншот відео

Мер заявив, що слідство встановить, чи було зачинено укриття

Жінка, чия близька людина сьогодні загинула біля укриття у Деснянському районі столиці, емоційно розповіла меру Віталію Кличку про трагедію та поскаржилася на закрите приміщення. Відповідне відео опублікував «Цензор.Нет».

«Поліклініка закрита, укриття, яке цілодобово має бути відкритим, і вони завжди туди бігали, закрито виявляється. Як таке може бути?» – каже жінка.

Мер заявив, що слідство встановить, чи було зачинено укриття. «Ну що це таке? Слідство буде дізнаватися, чи було воно зачинене. Видно всім, що воно було зачинене! Бачила своїми очами. І слідство взнає, що воно бляха муха взнає те слідство? Обходили, всі замки були закриті, як це слідство буде думати та розслідувати. Та нафіг розслідування це», – відповіла емоційно киянка.

Жінка зажадала від мера відповіді, чи будуть покарані винні у трагедії. «Я хочу знати, чи хтось буде винен у тому, що загинула моя невістка? Не замовчать, лівий, правий. Чи може там завідувачка. Як мені син казав, що хтось кричав із жінок: «Та закрийся вже!». 34, вона була молода, гарна жінка, а тепер немає в дитини мами», – додала жінка.

Нагадаємо, мер Кличко вимагає відсторонити голову Деснянського району на період слідства.

Як повідомлялося, у ніч на 1 червня, у Києві пролунала серія вибухів під час повітряної тривоги. У місті та області працювали сили протиповітряної оборони. Уламки ворожих повітряних цілей впали в Дніпровському, Деснянському та Дарницькому районах.

Зауважимо, кияни під час ракетного удару не змогли потрапити в укриття. Поліція заарештувала охоронця поліклініки у Деснянському районі, який не відкрив бомбосховища під час повітряної тривоги. За словами місцевих, чоловік розпивав алкоголь на робочому місці та не відчиняв двері.

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Теги: алкоголь слідство бомбосховища укриття розслідування кияни жінка чоловік поліклініка відео Віталій Кличко

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