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Скандальний ресторан «Велюр» призупинив роботу (фото)

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Скандальний ресторан «Велюр» призупинив роботу (фото)
Вивіску «Велюра» завісили чорною матерією

Попри популярність закладу, наразі в ньому нема відвідувачів, столик замовити неможливо

Ресторан «Велюр», який належить нардепу Миколі Тищенку, призупинив роботу. Заклад не приймає замовлення, а в приміщенні ресторану нема відвідувачів. Про це передає кореспондент «Главкома».

Хоч в мережі і повідомляється, що ресторан нібито відчинено, насправді там порожньо. Вивіску «Велюр» закрили чорним поліетиленом так, що назву закладу не видно. Відвідувачів ресторану нема ні на відкритій літній терасі, ні всередині закладу. 

Скандальний ресторан «Велюр» призупинив роботу (фото) фото 1
Пустий «Велюр» Тищенка
Пустий «Велюр» Тищенка
фото: Главком

Замовити столик також неможливо: контактний номер ресторану вважається недійсним. Не вийшло замовити столик і через сайт ресторану: там просто не надали жодної відповіді. 

Нагадаємо, у квітні 2020 року навколо ресторану Тищенка «Велюр» був скандал. Заклад працював під час локдауну, коли всі ресторани в країні були закриті. Журналісти назвали низку депутатів і бізнесменів, які відвідують ресторан. Тищенко говорив, що ресторан не працює, але там проводять «особисті зустрічі». Також він говорив, що там нібито розташований його «штаб». Уже після «серйозної розмови» з Володимиром Зеленським нардеп став усе заперечувати.

Читайте також: «Велюровий скандал». Мережу збурила вартість чаю у ресторані «слуги народу» Тищенка
Теги: Київ ресторан Микола Тищенко

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