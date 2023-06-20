На Київщині уламки дронів пошкодили житлові будинки
Росія атакувала Київщину дронами у декілька хвиль
Під час нічної атаки Росії 20 червня уламки збитих дронів Shahed впали на Київську область та пошкодили кілька приватних будинків. Крім того, є пошкодження нежитлових споруд. Про це повідомив голова Київської ОВА Руслан Кравченко.
Кравченко зазначив, що ворог атакував Київську область дронами в кілька хвиль, повітряна тривога тривала понад чотири години.
«За оперативною інформацією, внаслідок атаки на території одного з районів пошкоджено нежитлові споруди та кілька приватних будинків», – повідомив голова ОВА.
Він додав, що через падіння уламків зафіксовано горіння трав'яної підстилки. Жертв та постраждалих через нічну ракетну атаку немає.
Нагадаємо, що 20 червня у Києві лунали вибухи під час повітряної тривоги, працювало ППО.
Навколо Києва було знищено майже 20 дронів. В КМВА зазначили, що за звичною для масованих нападів БпЛА тактикою, дрони заходили на столицю хвилями, курсами із різних напрямків.
Крім того, у Києві з невідомих причин раптово знеструмились чотири високовольтні підстанції. Без світла були мешканці Подолу та Оболоні та частково Троєщини.
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