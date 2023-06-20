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На Київщині уламки дронів пошкодили житлові будинки

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
На Київщині уламки дронів пошкодили житлові будинки
Жертв та постраждалих через нічну ракетну атаку немає
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Росія атакувала Київщину дронами у декілька хвиль 

Під час нічної атаки Росії 20 червня уламки збитих дронів Shahed впали на Київську область та пошкодили кілька приватних будинків. Крім того, є пошкодження нежитлових споруд. Про це повідомив голова Київської ОВА Руслан Кравченко.

Кравченко зазначив, що ворог атакував Київську область дронами в кілька хвиль, повітряна тривога тривала понад чотири години.

«За оперативною інформацією, внаслідок атаки на території одного з районів пошкоджено нежитлові споруди та кілька приватних будинків», – повідомив голова ОВА.

Він додав, що через падіння уламків зафіксовано горіння трав'яної підстилки. Жертв та постраждалих через нічну ракетну атаку немає.

Нагадаємо, що 20 червня у Києві лунали вибухи під час повітряної тривоги, працювало ППО. 

Навколо Києва було знищено майже 20 дронів. В КМВА зазначили, що за звичною для масованих нападів БпЛА тактикою, дрони заходили на столицю хвилями, курсами із різних напрямків.

Крім того, у Києві з невідомих причин раптово знеструмились чотири високовольтні підстанції. Без світла були мешканці Подолу та Оболоні та частково Троєщини.

Теги: Київ обстріл

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