На Київщині уламки дронів пошкодили житлові будинки

Жертв та постраждалих через нічну ракетну атаку немає

Росія атакувала Київщину дронами у декілька хвиль

Під час нічної атаки Росії 20 червня уламки збитих дронів Shahed впали на Київську область та пошкодили кілька приватних будинків. Крім того, є пошкодження нежитлових споруд. Про це повідомив голова Київської ОВА Руслан Кравченко.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Кравченко зазначив, що ворог атакував Київську область дронами в кілька хвиль, повітряна тривога тривала понад чотири години.

«За оперативною інформацією, внаслідок атаки на території одного з районів пошкоджено нежитлові споруди та кілька приватних будинків», – повідомив голова ОВА.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Він додав, що через падіння уламків зафіксовано горіння трав'яної підстилки. Жертв та постраждалих через нічну ракетну атаку немає.

Нагадаємо, що 20 червня у Києві лунали вибухи під час повітряної тривоги, працювало ППО.

Навколо Києва було знищено майже 20 дронів. В КМВА зазначили, що за звичною для масованих нападів БпЛА тактикою, дрони заходили на столицю хвилями, курсами із різних напрямків.

Крім того, у Києві з невідомих причин раптово знеструмились чотири високовольтні підстанції. Без світла були мешканці Подолу та Оболоні та частково Троєщини.