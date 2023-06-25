Атака на Київ: МВС показало перші хвилини після влучання уламків в багатоповерхівку

Столичні поліцейські показали перші хвилини рятувальних операцій після повітряної атаки окупантів

Міністерство внутрішніх справ оприлюднило відео перших хвилин після пошкодження багатоповерхівки у Солом'янському районі Києва внаслідок ракетного удару російських окупантів. Про це повідомляє пресслужба патрульної поліції Києва.

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«Патрульні спільно з рятувальниками допомагали деблокувати людей з-під завалів, евакуйовували зі зруйнованих помешкань громадян та супроводжували їх у безпечне місце», – йдеться у повідомленні.

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Унаслідок ракетної атаки на столиці в житловому 24-поверховому будинку в Солом’янському районі загинули троє людей. Крім того, було пошкоджено близько 40 автомобілів, що стояли на стоянці.

Місце події очеплене, правоохоронці розгорнули мобільний пункт прийому заяв від громадян. Особливо чекають звернень щодо безвісти зниклих осіб. Оскільки є невпізнані жертви, потрібен ДНК-аналіз для ідентифікації.

Нагадаємо, що уночі 24 червня противник завдав ракетного удару по території України крилатими ракетами повітряного базування із бомбардувальників Ту-95мс, Ту-22м3, морського базування «Калібр» та ударними дронами Shahed-136/131.