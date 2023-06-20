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Атака на Київ: влада повідомила результат роботи ППО

Діана Гасюк
glavcom.ua
Атака на Київ: влада повідомила результат роботи ППО
Інформації щодо потерпілих чи руйнування внаслідок ворожої атаки наразі не надходило
фото з відкритих джерел

Цієї ночі ворог застосував баражуючі боєприпаси «Shahed»

Сили протиповітряної оборони знищили в повітряному просторі навколо Києва майже два десятки ворожих цілей. Про це повідомила Київська міська військова адміністрація.

«Чергова масована повітряна атака на столицю. Цього разу ворог застосував БПЛА, за попередньою інформацією - баражуючі боєприпаси «Shahed». Це лише друга атака іранськими дронами по Києву з початку місяця і перша за останні 18 днів. За звичною для масованих нападів БПЛА тактикою, дрони заходили на столицю хвилями, курсами із різних напрямків. Повітряна тривога тривала понад три години», – заявив начальник КМВА Сергій Попко.

Інформації щодо потерпілих чи руйнування наразі не надходило. Дані оперативного зведення оновлюються і уточнюються.

«Слідкуйте за новими повідомленнями. Нагадую важливі речі - не знімайте роботу ППО. Цим ви вбереже і наших воїнів протиповітряної оборони, і, відповідно - своє життя», -  сказав начальник КМВА.

Раніше повідомлялося, що у Києві пролунали вибухи під час повітряної тривоги, працює ППО. Міська влада попередила жителів столиці про загрозу застосування ворогом ударних безпілотників.

До слова, збройні сили України продовжують контрнаступальні дії, в тому числі українські бійці просунулись під Бахмутом та атакували ворожі позиції на кордоні Запорізької та Донецької областей. 

Теги: Київ боєприпаси влада ворог тривога

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