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Можливий теракт на ЗАЕС: чи існує загроза для столиці

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Можливий теракт на ЗАЕС: чи існує загроза для столиці
Росія розглядає сценарій теракту на ЗАЕС
фото ілюстративне

У випадку теракту, в першу чергу, необхідно буде слухати рекомендації

У разі російського теракту на Запорізькій АЕС, Київ залишається поза межею впливу наслідків. Про це заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

«Київ поза межею впливу. Однак, ми повинні чітко розуміти, давайте робити усе можливе, щоб запобігти цьому. Друге – не створювати паніки й штучного ажіотажу», – зауважив Ляшко.

Міністр відзначив, що у разі теракту, в першу чергу, необхідно буде слухати рекомендації, оскільки вони прив'язані до конкретної ситуації та радіаційного моніторингу.

Раніше мер Миколаєва закликав містян зробити запас їжі та води.

Нагадаємо, що 22 червня українська розвідка отримала інформацію про те, що Росія розглядає сценарій терористичного акту на Запорізькій атомній станції – терористичного акту з викидом радіації. Вони все підготували для цього. 

Кремль цинічно відреагував на таку заяву.

Російські окупанти додатково замінували Запорізьку АЕС. Зокрема, вони додатково замінували ставок-охолоджувач станції.

Україна розгорнула штаби на випадок теракту на ЗАЕС. Оприлюднено перші інструкції.

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Теги: війна Запорізька АЕС окупанти Київ

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