Можливий теракт на ЗАЕС: чи існує загроза для столиці

У випадку теракту, в першу чергу, необхідно буде слухати рекомендації

У разі російського теракту на Запорізькій АЕС, Київ залишається поза межею впливу наслідків. Про це заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

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«Київ поза межею впливу. Однак, ми повинні чітко розуміти, давайте робити усе можливе, щоб запобігти цьому. Друге – не створювати паніки й штучного ажіотажу», – зауважив Ляшко.

Міністр відзначив, що у разі теракту, в першу чергу, необхідно буде слухати рекомендації, оскільки вони прив'язані до конкретної ситуації та радіаційного моніторингу.

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Раніше мер Миколаєва закликав містян зробити запас їжі та води.

Нагадаємо, що 22 червня українська розвідка отримала інформацію про те, що Росія розглядає сценарій терористичного акту на Запорізькій атомній станції – терористичного акту з викидом радіації. Вони все підготували для цього.

Кремль цинічно відреагував на таку заяву.

Російські окупанти додатково замінували Запорізьку АЕС. Зокрема, вони додатково замінували ставок-охолоджувач станції.

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Україна розгорнула штаби на випадок теракту на ЗАЕС. Оприлюднено перші інструкції.