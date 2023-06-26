Ціновий феномен у супермаркетах Києва: банани дешевші за українські овочі
Кілограм бананів коштує дешевше за кілограм моркви, огірків або помідорів
Ціни на овочі в Україні продовжують зростати. Виявилося, що в українських супермаркетах придбати кілограм бананів, які не ростуть в Україні, буде дешевше, ніж купити кілограм моркви, помідорів або огірків.
Попри розпал літа, овочі в магазинах не почали дешевшати. Один із київських супермаркетів вдався до хитрощів: моркву можна придбати лише миту, що значно піднімає її ціну – один кілограм коштуватиме майже 60 грн. Стару ж моркву в магазині просто не знайти.
Дорожчими за банани виявилися й українські огірки. Найдешевша ціна на овоч стартує від 49 грн за кілограм, що дорожче за банани на 7 грн.
Придбати можна й дорожчий сорт огірків. Огірок екстра заважить 53 грн за кілограм.
Найбільшим ціновим різноманіттям відрізняються українські помідори, проте найдешевші все рівно на декілька десятків грн дорожчі за закордонні банани.
Придбати звичайний український томат можна майже за 63 грн за кілограм. Томат сливка вже коштуватиме дорожче – його можна придбати за 82 грн за кілограм.
Томат-гілку українці можуть купити за 73 грн за кілограм, а ось рожевий томат вже майже за 93 грн.
Одними з найдорожчих позицій в супермаркеті є коктейльний томат та чорний томат – придбати їх можна за 149 грн за кілограм, що в три рази дорожче, ніж купити кілограм бананів.
Також українці можуть придбати вже фасовані помідори – упаковка 250 грамів томатів черрі коштуватиме майже 69 грн, а півкілограма томатів «Гордій» та «Наомі» коштуватимуть 73 та 89 грн відповідно.
Нагадаємо, що аналітики повідомили хорошу новину: вартість овочів та фруктів із плином сезону потроху опускатиметься.
Нагадаємо, в Україні почала стрімко дорожчати картопля врожаю 2022 року. Про це повідомляють аналітики EastFruit. Так, ціна на торішню картоплю варіюється в межах 9-12 грн/кг – це в середньому на 50% дорожче, у порівнянні з минулим тижнем
Експерти кажуть, що причина такого стрімкого подорожчання – фактичне завершення сезону реалізації картоплі на українському ринку.При цьому аналітики зазначають, що практично весь минулий сезон вартість картоплі врожаю 2022 року утримувалася на досить низькому рівні. І тільки під кінець поточного сезону українські виробники істотно підвищили відпускні ціни на свою продукцію.
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