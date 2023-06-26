Ціновий феномен у супермаркетах Києва: банани дешевші за українські овочі

Кілограм бананів коштує дешевше за кілограм моркви, огірків або помідорів

Ціни на овочі в Україні продовжують зростати. Виявилося, що в українських супермаркетах придбати кілограм бананів, які не ростуть в Україні, буде дешевше, ніж купити кілограм моркви, помідорів або огірків.

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Середня ціна на банани в українських супермаркетах – від 40 грн за кілограм

Попри розпал літа, овочі в магазинах не почали дешевшати. Один із київських супермаркетів вдався до хитрощів: моркву можна придбати лише миту, що значно піднімає її ціну – один кілограм коштуватиме майже 60 грн. Стару ж моркву в магазині просто не знайти.

Ціна за кілограм митої ранньої моркви – майже 60 грн

Дорожчими за банани виявилися й українські огірки. Найдешевша ціна на овоч стартує від 49 грн за кілограм, що дорожче за банани на 7 грн.

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Ціна на українські огірки в супермаркетах починається від 49 грн за кілограм

Придбати можна й дорожчий сорт огірків. Огірок екстра заважить 53 грн за кілограм.

Найбільшим ціновим різноманіттям відрізняються українські помідори, проте найдешевші все рівно на декілька десятків грн дорожчі за закордонні банани.

У супермаркеті помідори коштують від 60 грн за кілограм

Придбати звичайний український томат можна майже за 63 грн за кілограм. Томат сливка вже коштуватиме дорожче – його можна придбати за 82 грн за кілограм.

Томат-гілку українці можуть купити за 73 грн за кілограм, а ось рожевий томат вже майже за 93 грн.

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Одними з найдорожчих позицій в супермаркеті є коктейльний томат та чорний томат – придбати їх можна за 149 грн за кілограм, що в три рази дорожче, ніж купити кілограм бананів.

Також українці можуть придбати вже фасовані помідори – упаковка 250 грамів томатів черрі коштуватиме майже 69 грн, а півкілограма томатів «Гордій» та «Наомі» коштуватимуть 73 та 89 грн відповідно.

Нагадаємо, що аналітики повідомили хорошу новину: вартість овочів та фруктів із плином сезону потроху опускатиметься.

Нагадаємо, в Україні почала стрімко дорожчати картопля врожаю 2022 року. Про це повідомляють аналітики EastFruit. Так, ціна на торішню картоплю варіюється в межах 9-12 грн/кг – це в середньому на 50% дорожче, у порівнянні з минулим тижнем

Експерти кажуть, що причина такого стрімкого подорожчання – фактичне завершення сезону реалізації картоплі на українському ринку.При цьому аналітики зазначають, що практично весь минулий сезон вартість картоплі врожаю 2022 року утримувалася на досить низькому рівні. І тільки під кінець поточного сезону українські виробники істотно підвищили відпускні ціни на свою продукцію.