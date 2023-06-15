Комісія Київської міської ради підтримала дві важливих петиції

Комісія Київської міської ради підтримала петицію «Не допустити перейменування вулиці Павла Скоропадського на вулицю Олександра Омельченка»

Постійна комісія Київської міської ради з питань культури, туризму та суспільних комунікацій підтримала два питання, які викликають особливий резонанс. Про це повідомляє Павло Островський.

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Відтак комісія підтримала петицію «Не допустити перейменування вулиці Павла Скоропадського на вулицю Олександра Омельченка» та проєкт рішення про перейменування Повітрофлотського проспекту на Повітрянофлотський – з метою вшанування авіаторів Повітряного Флоту Української народної республіки та їх правонаступників – Повітряних Сил Збройних Сил України.

«Саме таке формулювання записано в проекті рішення. Саме така пропозиція перейменування була внесена на рейтингове голосування і отримала найбільшу підтримку громадян – понад 19500 голосів або 38% учасників опитування», – йдеться в дописі.

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За словами Островського, перейменування Повітрофлотського проспекту надзвичайно важливе і чутливе для військовослужбовців Повітряних сил ЗСУ, які щодня захищають вільне небо над Україною.

Отож тепер депутатам необхідно ухвалити рішення про перейменування.

Нагадаємо, міський голова Києва Віталій Кличко підтримав петицію жителів столиці, які виступають проти перейменування вулиці Павла Скоропадського на вулицю Олександра Омельченка.

Також мер зазначив, що перейменування будь-якої іншої вулиці на честь Олександра Омельченка буде повторно винесене на голосування в «Києві Цифровому», як це рекомендувала одна з комісій Київради.

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До слова, на додачу до овочерізок за 130 тис. грн за штуку та електросковорідку за 720 тис. грн. Управління освіти Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації закупило також 300 шкіряних барабанів в укриття за 890 тис. грн.