Скільки коштують помідори в Києві: огляд цін

Незважаючи на появу ґрунтових томатів, загальна їх вартість залишається відносно високою

Кінець липня в Києві – це час, коли на ринку, окрім тепличних, починають з'являтися перші врожаї ґрунтових томатів. Ця зміна зазвичай впливає на ціноутворення, роблячи томати доступнішими для тих, хто планує заготівлі на зиму чи просто бажає насолодитися свіжими овочами. «Главком» проаналізував, як змінилася вартість томатів у столичних супермаркетах.

Хоча ціни на помідори ще досить високі, порівняно з червнем спостерігається позитивна динаміка. Станом на кінець липня 2025 року, середня вартість червоних помідорів у великих мережах становить 82,63 грн/кг. Для порівняння, у червні 2025 року середня ціна на червоні помідори була значно вищою – 97,58 грн/кг.

Ситуація з рожевими помідорами аналогічна: їхня середня ціна наразі становить 88,40 грн/кг. Це також нижче, ніж середньомісячна ціна червня, яка сягала 112,32 грн/кг.

Зокрема, у мережі супермаркетів «Екомаркет» помідор рожевий коштує 89,90 грн за кілограм, помідор жовтий – 109,90 грн за кілограм, а найдорожчий – помідор чорний сорту Кумато – 139,90 грн за кілограм.

Ціни на томати у мережі супермаркетів «Екомаркет» фото: glavcom.ua

Мережа супермаркетів «Варус» пропонує рожевий томат за ціною 69,90 грн за кг, червоний домашній – 89,90 грн за кг, жовтий – 119,90 грн за кг, а Кумато – 119,90 грн за кг. Найдорожчими є томати чері на гілці – 199,90 грн за кг.

Рожеві томати у «Варусі» продаються зі знижкою скриншот

Томати у «Варусі» скриншот

Томати у супермаркетах «Варус» скриншот

Томат Кумато у «Варусі» скриншот

Томат Черрі на гілці скриншот

У супермаркетах «Metro» ціни на томати також варіюються: жовтий помідор коштує 83,00 грн за кіло, салатний – 67,50 грн за кіло, чері Гордій – 119,90 грн за кіло, темний – 83,10 грн за кіло, рожевий на гілці – 83,10 грн за кіло, а сливка жовта – 103,90 грн за кіло.

6 фото На весь екран









Вартість томатів у мережі супермаркетів Metro скриншот

Мережа супермаркетів «Фора» пропонує український томат за ціною 74,90 грн за кіло, жовтий – 119,00 грн за кіло, коктейльний томат на гілці – 139,00 грн за кіло, а томат сливка – 98,90 грн за кіло.

Вартість томатів у мережі «Фора» скриншот

Вартість томатів у мережі «Фора» скриншот

Вартість томатів у мережі «Фора» скриншот

Вартість томатів у мережі «Фора» скриншот

Мережа «Сільпо» пропонує ґрунтовий томат за ціною 55 грн за кг, український чері – 159,00 грн за кг, томат Біоранж жовтий – 123,70 грн за кг, а томат Мікадо – 149 грн за кг.

Томат грунтовий вже продається у супермаркетах «Сільпо» скриншот

Вартість томатів у мережі «Сільпо» скриншот

Томат черрі українського виробництва у мережі «Сільпо» скриншот

Вартість томатів у мережі «Сільпо» скриншот

За даними аналітиків данчиків EastFruit, на загальному овочевому ринку продаж моркви продовжує переважати, попри деяке скорочення пропозиції. Також рідше, ніж попереднього тижня, учасники ринку пропонували інші позиції «борщового кошика». Виняток становить лише білокачанна капуста, пропозиція якої продовжує відновлюватись.

Досить часто учасники ринку пропонували томати. Зросла пропозиція солодкого перцю та огірка. Кількість продавців цукрової кукурудзи збільшилася вдвічі. Українські учасники продовжують нарощувати продаж баклажану та часнику. Варто зазначити, що на сьогоднішній день часник на півдні України вже неможливо вирощувати без поливу.

Зниження цін, спричинене появою ґрунтових томатів, робить поточний період більш привабливим для покупців, попри те, що загальна вартість помідорів залишається відносно високою.

Нагадаємо, кавуни в Україні подешевшали на 36%. Станом на 23 липня вартість кавунів з місцевих господарств коливається в межах 5-14 грн/кг залежно від якості продукції й обсягів партії. На сьогодні відпускні ціни на кавуни вже в середньому на 28% нижчі, ніж наприкінці липня 2024 року.

До слова, вартість молока в Україні у другій половині липня зросла. Сталося це під впливом дефіциту сировини та високий експорт.