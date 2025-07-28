Головна Київ Новини
search button user button menu button

Скільки коштують помідори в Києві: огляд цін

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
Скільки коштують помідори в Києві: огляд цін
Томати у мережі супермаркетів «Екомаркет»
фото: glavcom.ua

Незважаючи на появу ґрунтових томатів, загальна їх вартість залишається відносно високою

Кінець липня в Києві – це час, коли на ринку, окрім тепличних, починають з'являтися перші врожаї ґрунтових томатів. Ця зміна зазвичай впливає на ціноутворення, роблячи томати доступнішими для тих, хто планує заготівлі на зиму чи просто бажає насолодитися свіжими овочами. «Главком» проаналізував, як змінилася вартість томатів у столичних супермаркетах.

Хоча ціни на помідори ще досить високі, порівняно з червнем спостерігається позитивна динаміка. Станом на кінець липня 2025 року, середня вартість червоних помідорів у великих мережах становить 82,63 грн/кг.  Для порівняння, у червні 2025 року середня ціна на червоні помідори була значно вищою – 97,58 грн/кг.

Ситуація з рожевими помідорами аналогічна: їхня середня ціна наразі становить 88,40 грн/кг. Це також нижче, ніж середньомісячна ціна червня, яка сягала 112,32 грн/кг.

Зокрема, у мережі супермаркетів «Екомаркет» помідор рожевий коштує 89,90 грн за кілограм, помідор жовтий – 109,90 грн за кілограм, а найдорожчий – помідор чорний сорту Кумато – 139,90 грн за кілограм.

Ціни на томати у мережі супермаркетів «Екомаркет»
Ціни на томати у мережі супермаркетів «Екомаркет»
фото: glavcom.ua

Мережа супермаркетів «Варус» пропонує рожевий томат за ціною 69,90 грн за кг, червоний домашній – 89,90 грн за кг, жовтий – 119,90 грн за кг, а Кумато – 119,90 грн за кг. Найдорожчими є томати чері на гілці – 199,90 грн за кг.

Рожеві томати у «Варусі» продаються зі знижкою
Рожеві томати у «Варусі» продаються зі знижкою
скриншот
Томати у «Варусі»
Томати у «Варусі»
скриншот
Томати у супермаркетах «Варус»
Томати у супермаркетах «Варус»
скриншот
Томат Кумато у «Варусі»
Томат Кумато у «Варусі»
скриншот
Томат Черрі на гілці
Томат Черрі на гілці
скриншот

У супермаркетах «Metro» ціни на томати також варіюються: жовтий помідор коштує 83,00 грн за кіло, салатний – 67,50 грн за кіло, чері Гордій – 119,90 грн за кіло, темний – 83,10 грн за кіло, рожевий на гілці – 83,10 грн за кіло, а сливка жовта – 103,90 грн за кіло.

6 фото
На весь екран
Вартість томатів у мережі супермаркетів Metro
скриншот

Мережа супермаркетів «Фора» пропонує український томат за ціною 74,90 грн за кіло, жовтий – 119,00 грн за кіло, коктейльний томат на гілці – 139,00 грн за кіло, а томат сливка – 98,90 грн за кіло. 

Вартість томатів у мережі «Фора»
Вартість томатів у мережі «Фора»
скриншот
Вартість томатів у мережі «Фора»
Вартість томатів у мережі «Фора»
скриншот
Вартість томатів у мережі «Фора»
Вартість томатів у мережі «Фора»
скриншот
Вартість томатів у мережі «Фора»
Вартість томатів у мережі «Фора»
скриншот

Мережа «Сільпо» пропонує ґрунтовий томат за ціною 55 грн за кг, український чері – 159,00 грн за кг, томат Біоранж жовтий – 123,70 грн за кг, а томат Мікадо – 149 грн за кг.

Томат грунтовий вже продається у супермаркетах «Сільпо»
Томат грунтовий вже продається у супермаркетах «Сільпо»
скриншот
Вартість томатів у мережі «Сільпо»
Вартість томатів у мережі «Сільпо»
скриншот
Томат черрі українського виробництва у мережі «Сільпо»
Томат черрі українського виробництва у мережі «Сільпо»
скриншот
Вартість томатів у мережі «Сільпо»
Вартість томатів у мережі «Сільпо»
скриншот

За даними аналітиків данчиків EastFruit, на загальному овочевому ринку продаж моркви продовжує переважати, попри деяке скорочення пропозиції. Також рідше, ніж попереднього тижня, учасники ринку пропонували інші позиції «борщового кошика». Виняток становить лише білокачанна капуста, пропозиція якої продовжує відновлюватись.

Досить часто учасники ринку пропонували томати. Зросла пропозиція солодкого перцю та огірка. Кількість продавців цукрової кукурудзи збільшилася вдвічі. Українські учасники продовжують нарощувати продаж баклажану та часнику. Варто зазначити, що на сьогоднішній день часник на півдні України вже неможливо вирощувати без поливу.

Зниження цін, спричинене появою ґрунтових томатів, робить поточний період більш привабливим для покупців, попри те, що загальна вартість помідорів залишається відносно високою.

Нагадаємо, кавуни в Україні подешевшали на 36%. Станом на 23 липня вартість кавунів з місцевих господарств коливається в межах 5-14 грн/кг залежно від якості продукції й обсягів партії.  На сьогодні відпускні ціни на кавуни вже в середньому на 28% нижчі, ніж наприкінці липня 2024 року.

До слова, вартість молока в Україні у другій половині липня зросла. Сталося це під впливом дефіциту сировини та високий експорт.

Теги: Київ ціни Сільпо зниження цін

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

На пішохідному переході фахівці понизили бортовий камінь, зробивши перетин вулмці комфортним для батьків з малими дітьми у візках
У Дарницькому районі запрацював новий безбар'єрний світлофор: адреса
2 липня, 08:30
Падіння уламків дронів зафіксовано у шести районах столиці
Столичні прокурори розпочали розслідування через ракетну атаку на Київ 4 липня
4 липня, 14:17
Обраний управитель успішно пройшов усі перевірки правоохоронних органів на причетність до власника активу та зв’язків із Російською Федерацією
Жовтневий палац отримав нового управителя: подробиці конкурсу
7 липня, 11:24
Малюк: єдина перспектива ворога на території України – це смерть
Помста за Воронича: СБУ ліквідувала російських кілерів
13 липня, 11:21
У мережі «Варус» яблука сорту «Голден Делішес» коштують 138 грн за кілограм
Ціни на яблука сягнули рекордної позначки. Що чекає на покупців у новому сезоні?
14 липня, 11:41
Затриманому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років
Київ: посадовці ТЦК отримували хабарі від ухилянтів, ділок розробив хитру схему
15 липня, 11:05
У Росії лунали вибухи
Вибухи у Росії, атака на Україну: головне за ніч
Сьогодні, 05:36
Так звані «актори» видавали себе за правоохоронців задля створення розважального контенту та хайпу в соцмережах
Блогери у Києві знімали провокативні відео у поліцейській формі задля хайпу
23 липня, 10:50
Організатори закликають відвідувачів дбати про власну безпеку та слідувати в укриття під час оголошення повітряної тривоги
У Києві 29 липня – 3 серпня відбудуться продуктові ярмарки: перелік адрес
Сьогодні, 13:06

Новини

Військовий після відпустки у Києві звернувся до Зеленського
Військовий після відпустки у Києві звернувся до Зеленського
Скільки коштують помідори в Києві: огляд цін
Скільки коштують помідори в Києві: огляд цін
ДТП за участі мотоцикліста паралізувала Берестейський проспект (відео)
ДТП за участі мотоцикліста паралізувала Берестейський проспект (відео)
У Києві тривога тривала вісім хвилин
У Києві тривога тривала вісім хвилин
У Києві затримано шістьох посадовців, підозрюваних у розкраданні коштів на ремонті доріг
У Києві затримано шістьох посадовців, підозрюваних у розкраданні коштів на ремонті доріг
Без світла майже 30 тисяч споживачів: енергетики усувають наслідки негоди на Київщині
Без світла майже 30 тисяч споживачів: енергетики усувають наслідки негоди на Київщині

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
268K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 28 липня: ситуація на фронті
106K
Карта повітряних тривог України онлайн 28 липня 2025
8966
«Світ впав». Російська рапіристка прокоментувала поразку від України на чемпіонаті світу
6127
Синдром Аспергера. Безугла відповіла, чи з таким діагнозом має доступ до держтаємниці
4431
28 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
3288
Амбасадорка руху, який викрадає українських дітей, виграла чемпіонат світу з фехтування

Новини

28 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:01
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
26 липня, 03:05
«Людину жалко, звісно, але...»: Безугла несподівано прокоментувала смерть колеги-депутата
25 липня, 16:03
Успіння святої Анни: привітання у прозі, віршах та листівках
25 липня, 05:43
25 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
25 липня, 00:07
24 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
24 липня, 00:07

Прес-релізи

Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
16 липня, 21:39
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua