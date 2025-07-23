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Кавуни в Україні за тиждень подешевшали на 36%

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Іванна Гордійчук
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Кавуни в Україні за тиждень подешевшали на 36%
фото з відкритих джерел

Головний регіон вирощування кавунів, Херсонська область, досі перебуває під тимчасовою окупацією

З минулої п'ятниці кавуни в Україні подешевшали на 36%. Про це повідомляє видання EastFruit, передає «Главком».

Зазначається, що станом на 23 липня вартість кавунів з місцевих господарств коливається в межах 5-14 грн/кг залежно від якості продукції й обсягів партії.  На сьогодні відпускні ціни на кавуни вже в середньому на 28% нижчі, ніж наприкінці липня 2024 року.

Основною причиною здешевлення експерти називають стрімке зростання пропозиції баштанних через спеку, що прискорила дозрівання плодів. Водночас засуха, що фіксується в південних областях, негативно впливає на якість урожаю і посилює зниження ціни.

Повідомляється, що ціни знижуються навіть попри скорочення загального виробництва цієї культури в Україні. Головний регіон вирощування кавунів, Херсонська область, досі перебуває під тимчасовою окупацією. В інших областях частина врожаю була втрачена через несприятливі погодні умови. Однак виробники допускають подальше здешевлення через зростання пропозиції як місцевого, так і імпортного виробництва та невеликий попит.

Президент української плодоовочевої асоціації Тарас Баштанник пояснює низькі ціни на кавуни тим, що цю культуру успішно вирощують у нетипових регіонах. 

«Кавуни у нас вже і в Чернігівській області, і в Сумській, і у Волинській. Який там південь», – сказав він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що вартість молока в Україні у другій половині липня зросла. Сталося це під впливом дефіциту сировини та високий експорт.

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Теги: ціни фрукти експорт засуха зниження цін

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