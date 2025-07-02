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У Дарницькому районі запрацював новий безбар'єрний світлофор: адреса

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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У Дарницькому районі запрацював новий безбар'єрний світлофор: адреса
На пішохідному переході фахівці понизили бортовий камінь, зробивши перетин вулмці комфортним для батьків з малими дітьми у візках
фото: Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація/Facebook

Під час будівництва було враховано потреби безбар’єрного простору

У Києві на вулиці Вербицького, навпроти будинку № 10, запрацював новий світлофорний об’єкт. Про це повідомляє «Главком» із посиланнням на Центр організації дорожнього руху та Дарницьку районну у місті Києві державну адміністрацію

Зазначається, що під час будівництва було враховано потреби безбар’єрного простору

Під час будівництва було враховано потреби безбар’єрного простору
Під час будівництва було враховано потреби безбар’єрного простору
фото: Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація/Facebook

Зокрема, на пішохідному переході фахівці:

  • понизили бортовий камінь;
  • встановили нові сенсорні кнопки виклику зеленого сигналу зі звуковим супроводом;
  • влаштували тактильну плитку для кращого орієнтування людей з порушеннями зору під час переходу вулиці.

За інформацією підприємства, щоб увімкнути зелене світло, слід просто піднести руку до сенсора, а для звукового сигналу — натиснути нижню круглу кнопку.

На пішохідному переході встановлено сенсорні кнопки виклику зеленого сигналу зі звуковим супроводом
На пішохідному переході встановлено сенсорні кнопки виклику зеленого сигналу зі звуковим супроводом
фото: Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація/Facebook

Раніше у Дарницькому районі столиці, на перетині вулиць Єлизавети Чавдар та Григорія Ващенка, запрацював новий світлофорний об’єкт, розроблений з урахуванням принципів безбар’єрності для підвищення безпеки пішоходів. На об’єкті облаштували вісім пішохідних та сім транспортних світлофорів. За їх допомогою безпечно розподіляються потоки автомобілів і пішоходів у всіх напрямках.

Також у столиці завершили облаштування нового регульованого пішохідного переходу, що дублює підземний перехід через вулицю Хрещатик. Відтепер кияни та гості міста можуть перетинати одну з центральних вулиць, скориставшись наземним переходом, розташованим праворуч від вулиці Прорізної, біля станції метро «Хрещатик».

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Теги: Київ дороги безпека

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