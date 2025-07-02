У Дарницькому районі запрацював новий безбар'єрний світлофор: адреса

На пішохідному переході фахівці понизили бортовий камінь, зробивши перетин вулмці комфортним для батьків з малими дітьми у візках

Під час будівництва було враховано потреби безбар’єрного простору

У Києві на вулиці Вербицького, навпроти будинку № 10, запрацював новий світлофорний об’єкт. Про це повідомляє «Главком» із посиланнням на Центр організації дорожнього руху та Дарницьку районну у місті Києві державну адміністрацію.

Зазначається, що під час будівництва було враховано потреби безбар’єрного простору

Під час будівництва було враховано потреби безбар’єрного простору фото: Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація/Facebook

Зокрема, на пішохідному переході фахівці:

понизили бортовий камінь;

встановили нові сенсорні кнопки виклику зеленого сигналу зі звуковим супроводом;

влаштували тактильну плитку для кращого орієнтування людей з порушеннями зору під час переходу вулиці.

За інформацією підприємства, щоб увімкнути зелене світло, слід просто піднести руку до сенсора, а для звукового сигналу — натиснути нижню круглу кнопку.

На пішохідному переході встановлено сенсорні кнопки виклику зеленого сигналу зі звуковим супроводом фото: Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація/Facebook

Раніше у Дарницькому районі столиці, на перетині вулиць Єлизавети Чавдар та Григорія Ващенка, запрацював новий світлофорний об’єкт, розроблений з урахуванням принципів безбар’єрності для підвищення безпеки пішоходів. На об’єкті облаштували вісім пішохідних та сім транспортних світлофорів. За їх допомогою безпечно розподіляються потоки автомобілів і пішоходів у всіх напрямках.

Також у столиці завершили облаштування нового регульованого пішохідного переходу, що дублює підземний перехід через вулицю Хрещатик. Відтепер кияни та гості міста можуть перетинати одну з центральних вулиць, скориставшись наземним переходом, розташованим праворуч від вулиці Прорізної, біля станції метро «Хрещатик».