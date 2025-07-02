У Дарницькому районі запрацював новий безбар'єрний світлофор: адреса
Під час будівництва було враховано потреби безбар’єрного простору
У Києві на вулиці Вербицького, навпроти будинку № 10, запрацював новий світлофорний об’єкт. Про це повідомляє «Главком» із посиланнням на Центр організації дорожнього руху та Дарницьку районну у місті Києві державну адміністрацію.
Зазначається, що під час будівництва було враховано потреби безбар’єрного простору
Зокрема, на пішохідному переході фахівці:
- понизили бортовий камінь;
- встановили нові сенсорні кнопки виклику зеленого сигналу зі звуковим супроводом;
- влаштували тактильну плитку для кращого орієнтування людей з порушеннями зору під час переходу вулиці.
За інформацією підприємства, щоб увімкнути зелене світло, слід просто піднести руку до сенсора, а для звукового сигналу — натиснути нижню круглу кнопку.
Раніше у Дарницькому районі столиці, на перетині вулиць Єлизавети Чавдар та Григорія Ващенка, запрацював новий світлофорний об’єкт, розроблений з урахуванням принципів безбар’єрності для підвищення безпеки пішоходів. На об’єкті облаштували вісім пішохідних та сім транспортних світлофорів. За їх допомогою безпечно розподіляються потоки автомобілів і пішоходів у всіх напрямках.
Також у столиці завершили облаштування нового регульованого пішохідного переходу, що дублює підземний перехід через вулицю Хрещатик. Відтепер кияни та гості міста можуть перетинати одну з центральних вулиць, скориставшись наземним переходом, розташованим праворуч від вулиці Прорізної, біля станції метро «Хрещатик».