Столичні прокурори розпочали розслідування через ракетну атаку на Київ 4 липня

В ніч з 3 на 4 липня окупанти РФ здійснили комбіновану атаку на місто Київ із застосуванням дронів, балістичних та крилатих ракет

Внаслідок комбінованої атаки на Київ із застосуванням БпЛА та балістичних ракет в ніч на п'ятницю постраждало понад 26 людей, серед яких є 10-річна дитина. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу Київської міської прокуратури.

Наслідки російської атаки у Києві 4 липня 2025 року фото: Київська міська прокуратура/Facebook

«Встановлено, що в ніч з 3 на 4 липня військові РФ здійснили комбіновану атаку на місто Київ із застосуванням дронів, балістичних та крилатих ракет. Загалом дві повітряні тривоги з перервою тривали понад 12 годин. На цей час відомо про 26 постраждалих, серед яких 10-річна дівчинка, у якої травмована нога. Точна кількість постраждалих встановлюється», – йдеться у повідомленні.

У Солом’янському районі столиці пошкоджено житлові будинки та припарковані біля них автомобілі фото: Київська міська прокуратура/Facebook

За даними прокурорів, у Солом’янському районі столиці пошкоджено житлові будинки та припарковані біля них автомобілі. Також постраждали автозаправка, будівля училища та школи, залізничне полотно, приміщення теплопункту.

Наслідки російської атаки у Києві 4 липня 2025 року фото: Київська міська прокуратура/Facebook

У Голосіївському районі пошкоджено будівлю медичного закладу.

Руйнування у Києві, спричинені ворожою атакою 4 липня фото: Київська міська прокуратура/Facebook

У Шевченківському районі вибиті вікна у кількох житлових будинках, також пошкоджень зазнала новобудова, не введена в експлуатацію.

В ніч з 3 на 4 липня окупанти РФ здійснили комбіновану атаку на місто Київ із застосуванням дронів, балістичних та крилатих ракет фото: Київська міська прокуратура/Facebook

Загалом, падіння уламків дронів зафіксовано у шести районах – Голосіївському, Дарницькому, Дніпровському, Святошинському, Солом’янському та Святошинському.

За процесуального керівництва Київської міської прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину (ч. 1 ст. 438 КК України). Досудове розслідування здійснюють слідчі ГУ СБУ у м. Києві та Київській області.

Нагадаємо, у ніч на 4 липня російська окупаційна армія атакувала Київ дронами та ракетами. Наслідки ворожої атаки зафіксовано на понад 13 локаціях в Соломʼянському, Святошинському, Дарницькому, Дніпровському та Шевченківському районах. За останніми даними, 23 мешканців столиці постраждали внаслідок нічної атаки ворога на Київ. 14 із них госпіталізували. Іншим надали допомогу амбулаторно або на місці.

Є пошкодження залізничної інфраструктури в межах міста, потяги прямують відхиленим маршрутом.

Унаслідок російського удару у ніч проти 4 липня було пошкоджено консульський відділ польського посольства.

Також під час масованої комбінованої атаки РФ на Київ та область, пошкоджено кілька відділень та сортувальне депо «Нової пошти». Відділення №223 постраждало найбільше. На момент удару воно було зачинене, постраждалих немає. Посилки вціліли, їх перенаправлять у відділення №122. На місці працюють поліція та ДСНС.

Внаслідок нічної атаки було пошкоджено склад книжкового видавництва та інтернет-магазину «Наш Формат». У видавництві наголосили, що тимчасово призупиняють відправлення замовлень. Відновити відправлення у видавництві планують наступного тижня.