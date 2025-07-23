Головна Київ Новини
search button user button menu button

Блогери у Києві знімали провокативні відео у поліцейській формі задля хайпу

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
Блогери у Києві знімали провокативні відео у поліцейській формі задля хайпу
Так звані «актори» видавали себе за правоохоронців задля створення розважального контенту та хайпу в соцмережах
фото: пресслужба поліції Києва

Учасниками відеоконтенту виявилися мешканці столиці, які не мають жодного відношення до служби в поліції

Поліцейські Києва притягнули до адміністративної відповідальності блогерів, які знімали провокативні відео у формі поліції задля контенту у соцмережах. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу поліції Києва.

Учасниками відеоконтенту виявилися мешканці столиці, які не мають жодного відношення до служби в поліції
Учасниками відеоконтенту виявилися мешканці столиці, які не мають жодного відношення до служби в поліції
фото: поліція Києва/Facebook

Повідомляється, що під час моніторингу інтернету правоохоронці виявили близько десяти відеороликів, на яких невідомі особи, одягнені у поліцейський однострій, проводили псевдо-перевірки документів, імітували затримання, чим створювали хибне уявлення про діяльність поліції та дискредитували роботу правоохоронного органу.

Поліцейські склали у відношенні псевдополіцейських адміністративний матеріал
Поліцейські склали у відношенні псевдополіцейських адміністративний матеріал
фото: поліція Києва/Facebook
Учасники відеоконтенту – мешканці столиці
Учасники відеоконтенту – мешканці столиці
фото: полііція Києва/Facebook

Правоохоронці встановили, що учасники відеоконтенту – мешканці столиці, які не мають жодного відношення до служби в поліції. Так звані «актори» видавали себе за правоохоронців задля створення розважального контенту та хайпу в соцмережах.

«Актори» видавали себе за правоохоронців задля хайпу у мережі
«Актори» видавали себе за правоохоронців задля хайпу у мережі
фото: полііція Києва/Facebook

Поліцейські склали у відношенні трьох псевдополіцейських адміністративний матеріал за ст. 184-3 КУпАП – незаконне використання фізичною особою ознак належності до Національної поліції. Санкція статті передбачає сплату штрафу у розмірі до 34 тис. грн.

3 фото
На весь екран
Поліцейські Києва притягнули до адміністративної відповідальності блогерів, які знімали провокативні відео
фото: поліція Києва/Facebook

Крім того, двох киян, які допомагали створювати провокативний контент, поліцейські притягнули до адміністративної відповідальності за ст. 173 КУпАП – дрібне хуліганство.

Поліція Києва закликає громадян не поширювати фейкові відео та пам’ятати, що використання форми або символіки поліції без відповідного дозволу – це порушення закону, яке тягне за собою відповідальність.

Нагадаємо, поліцейські Києва притягнули до адміністративної відповідальності блогера, який знімав провокативні відео, представляючись працівником кіберполіції. На оприлюдненому відео 28-річний користувач соцмереж, який має десятки тисяч підписників, вів стрім, будучи одягнутий в поліцейський однострій. Порушник, видаючи себе за співробітника кіберполіції, поводив себе зухвало та вживав нецензурну лексику.

Теги: Київ поліція відео провокація блогер

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Винаходи дозволять людям з паралічем керувати пристроями, такими як комп'ютери або роботизовані руки силою думки
Маск пообіцяв встановлювати руки та ноги від роботів Tesla Optimus людям з інвалідністю
30 червня, 14:19
Станом на 13 годину у Києві внаслідок масованого комбінованого обстрілу РФ загинуло семеро людей
Прокуратура повідомила про загиблих у Києві: наймолодшій жертві – 22 роки
23 червня, 15:04
Модель Veo 3 інтегровано в застосунок Gemini
Модель для генерації відео Veo 3 запрацювала в Україні
3 липня, 18:10
Будинок, у якому живе Костянтин Чернявський, було пошкоджено під час нічної атаки ворога
Голова Спілки художників України Костянтин Чернявський поранений внаслідок атаки на Київ
10 липня, 13:08
В рамках розслідування кримінальних проваджень про шахрайське заволодіння коштами громадян, провели 15 обшуків за місцями діяльності шахрайських колл-центрів
У Києві діяли кол-центри, що обкрадали українців і прославляли Путіна. Прокуратура провела обшуки
15 липня, 08:40
За словами Кличка, ухвалений сьогодні закрн позбавить бюджет столиці 8 млрд грн
Рада підтримала законопроєкт, який може позбавити Київ 8 млрд грн бюджетних коштів
16 липня, 12:41
Акторка була невіддільною частиною театру з дитинства
На 43-му році пішла з життя актриса театру Франка
21 липня, 17:30
Такий вигляд має вхід до станції метро «Лукʼянівська» після чергової атаки ворога у ніч на 21 липня 2025 року
Стала відома причина задимлення на станції «Лук’янівська» під час нічної атаки
21 липня, 09:50
На зазначеній ділянці фахівці КП ШЕУ Шевченківського району ремонтуватимуть асфальтобетонне покриття
Рух ділянкою Берестейського проспекту 23 липня буде частково обмежено (схема)
Вчора, 12:31

Новини

Негода вдарила по столичному зоопарку: пошкоджено вольєри, огорожі та дерева
Негода вдарила по столичному зоопарку: пошкоджено вольєри, огорожі та дерева
Блогери у Києві знімали провокативні відео у поліцейській формі задля хайпу
Блогери у Києві знімали провокативні відео у поліцейській формі задля хайпу
Столична лікарня придбала смартфон iPhone 16 за 62 тис. грн: деталі закупівлі
Столична лікарня придбала смартфон iPhone 16 за 62 тис. грн: деталі закупівлі
Японія передала для столичних лікарень сучасне реабілітаційне обладнання (фото)
Японія передала для столичних лікарень сучасне реабілітаційне обладнання (фото)
Оренда житла у Києві рекордно дорожчає: ціни зросли на понад 20% за пів року
Оренда житла у Києві рекордно дорожчає: ціни зросли на понад 20% за пів року
Стрілянина у Подільському районі столиці. Поліція повідомила деталі інциденту
Стрілянина у Подільському районі столиці. Поліція повідомила деталі інциденту

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
266K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 23 липня: ситуація на фронті
106K
Карта повітряних тривог України онлайн 23 липня 2025
15K
Головний прапор України приспущено: стала відома причина
7580
Іноземці скуповують житло в одній із туристичних країн. Українці в лідерах
4485
23 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
2838
Нардеп пояснив, як працюватимуть мобільні ТЦК

Новини

23 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:07
22 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:05
21 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
21 липня, 00:00
Сьогодні День пророка Іллі: історія свята, традиції, значення імені, заборони та привітання
20 липня, 00:23
20 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
20 липня, 00:01
Словенія легалізувала евтаназію
18 липня, 21:50

Прес-релізи

Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
16 липня, 21:39
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua