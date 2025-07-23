Блогери у Києві знімали провокативні відео у поліцейській формі задля хайпу

Так звані «актори» видавали себе за правоохоронців задля створення розважального контенту та хайпу в соцмережах

Учасниками відеоконтенту виявилися мешканці столиці, які не мають жодного відношення до служби в поліції

Поліцейські Києва притягнули до адміністративної відповідальності блогерів, які знімали провокативні відео у формі поліції задля контенту у соцмережах. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу поліції Києва.

Учасниками відеоконтенту виявилися мешканці столиці, які не мають жодного відношення до служби в поліції фото: поліція Києва/Facebook

Повідомляється, що під час моніторингу інтернету правоохоронці виявили близько десяти відеороликів, на яких невідомі особи, одягнені у поліцейський однострій, проводили псевдо-перевірки документів, імітували затримання, чим створювали хибне уявлення про діяльність поліції та дискредитували роботу правоохоронного органу.

Поліцейські склали у відношенні псевдополіцейських адміністративний матеріал фото: поліція Києва/Facebook

Учасники відеоконтенту – мешканці столиці фото: полііція Києва/Facebook

Правоохоронці встановили, що учасники відеоконтенту – мешканці столиці, які не мають жодного відношення до служби в поліції. Так звані «актори» видавали себе за правоохоронців задля створення розважального контенту та хайпу в соцмережах.

«Актори» видавали себе за правоохоронців задля хайпу у мережі фото: полііція Києва/Facebook

Поліцейські склали у відношенні трьох псевдополіцейських адміністративний матеріал за ст. 184-3 КУпАП – незаконне використання фізичною особою ознак належності до Національної поліції. Санкція статті передбачає сплату штрафу у розмірі до 34 тис. грн.

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Поліцейські Києва притягнули до адміністративної відповідальності блогерів, які знімали провокативні відео фото: поліція Києва/Facebook

Крім того, двох киян, які допомагали створювати провокативний контент, поліцейські притягнули до адміністративної відповідальності за ст. 173 КУпАП – дрібне хуліганство.

Поліція Києва закликає громадян не поширювати фейкові відео та пам’ятати, що використання форми або символіки поліції без відповідного дозволу – це порушення закону, яке тягне за собою відповідальність.

Нагадаємо, поліцейські Києва притягнули до адміністративної відповідальності блогера, який знімав провокативні відео, представляючись працівником кіберполіції. На оприлюдненому відео 28-річний користувач соцмереж, який має десятки тисяч підписників, вів стрім, будучи одягнутий в поліцейський однострій. Порушник, видаючи себе за співробітника кіберполіції, поводив себе зухвало та вживав нецензурну лексику.