Жовтневий палац отримав нового управителя: подробиці конкурсу

Олена Дума: Вперше за більш як 30 років незалежності Жовтневий палац працюватиме в національних інтересах

Національне агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) оголосило переможця конкурсу з відбору управителя для Міжнародного центру культури і мистецтв (колишнього Жовтневого палацу культури). Новий управитель сплачуватиме 99,9% від доходів до Державного бюджету України. А також сплачуватиме обовʼязковий гарантований платіж щомісяця – понад 2 млн грн. Про це повідомила голова АРМА (Національне агентство з розшуку та менеджменту активів) Олена Дума, інформує «Главком».

Вона наголосила, що вперше за більш як 30 років незалежності Жовтневий палац працюватиме в національних інтересах.

«Конкурс на управління цим стратегічним активом на Прозорро завершено. Переможцем стала компанія «Комбінат Плюс», яка отримає право управління історичним об’єктом площею 17, 5 тис. кв. м», – йдеться у повідомленні.

Дума повідомила, що обраний управитель успішно пройшов усі перевірки правоохоронних органів на причетність до власника активу та зв’язків із Російською Федерацією. Компанія має репутацію та досвід на ринку організації заходів у сфері культури.

Повідомляється, що за умовами договору управління, «Комбінат Плюс» сплачуватиме:

99,9% від доходів до державного бюджету України

Обов’язковий гарантований платіж понад 2 млн грн щомісяця до держбюджету

За словами Думи, раніше прибутки від використання цього унікального активу йшли в обхід держави безпосередньо до власників. Власники активу наразі є фігурантами кримінальних проваджень, а їхні активи арештовано.

У АРМА очікують, що економічний ефект для держави і суспільства від цього рішення буде значним. Не менш важливим є те, що управитель, за умовами договору, буде зобовʼязаний зберігати цей обʼєкт та посилювати його економічну вартість та культурну цінність.

Засновник фестивалю Atlas Weekend, концертного клубу Atlas, концертної агенції PMK та AConcert Дмитро Сидоренко повідомив, що його компанія «Комбінат Плюс» перемогла у прозорому конкурсі АРМА з відбору управителя для цього стратегічного об’єкта. Він наголосив, що процедури на Prozorro ще не завершені.

Сидоренко заявив, що бачить велику кількість фейкової інформації та атак з боку тих, хто «десятиліттями незаконно заробляв на цій історичній і водночас арештованій будівлі в центрі Києва».

«Свідомо чи несвідомо, але поширюється інформація, у якій плутається ставка аукціону з розміром винагороди управителя (тобто моєї компанії), яку я маю отримувати за управління цим арештованим майном. Ставка учасника аукціону за формулою повинна ділитися на 10 тис., і саме так визначається сума його винагороди. Простими словами: 99,9% отриманих доходів від управління цим арештованим активом буде надходити до держбюджету. Окрім цього, ми щомісяця сплачуватимемо гарантійний платіж до державного бюджету – незалежно від наявності чи рівня доходу від управління. Це понад 2 млн грн щомісяця», – написав власник компанії «Комбінат Плюс»

За словами Сидоренка, за весь час незаконної приватизації цього об’єкта держава не отримала жодного прибутку – нуль гривень більш ніж за 30 років. А сама будівля залишалась без елементарного догляду. Він звернувся до всіх теперішніх орендарів і організаторів і закликав їх не платити нічого старим управителям і вже зараз вимагати повернення передплат, які були зроблені раніше.

Нагадаємо, Фонд державного майна відмовився затвердити результати електронного аукціону з продажу об'єкта великої приватизації – 100% акцій державного акціонерного товариства «Будівельна компанія «Укрбуд». Компанію «Петро ойл енд кемікалс» грузинського бізнесмена Давида Бежуашвілі, яка запропонувала за «Укрбуд» 805 млн грн, дискваліфіковано учора, 30 червня. після отримання службової записки від Департаменту економічної безпеки та встановлення щодо переможця обмежень, визначених п. 11 ч. 2 ст. 8 закону про приватизацію. Згідно із законом, не можуть бути покупцями фізичні та юридичні особи, стосовно яких застосовано спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції) відповідно до закону України «Про санкції», а також пов’язані з ними особи.