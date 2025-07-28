Вибухи у Росії, атака на Київ: головне за ніч

У Ростовській області пролунали сильні вибухи

Безпілотники атакували Росію, країна-терористка вдарила по Києву, у столиці є пошкодження та постраждалі, прездиент США Дональд Трамп пригрозив Ірану та прокоменував ситуації у Газі. «Главком» зібрав головні події ночі проти 28 липня, щоб ви були в курсі актуальних новин.

Вибухи у Росії

У ніч на 28 липня безпілотники атакували Ростовську область у Росії, повідомляє «Главком» із посиланням на Exilenova+.

Як повідомляють місцеві мешканці, було чутно дуже сильний вибух після оголошення небезпеки БпЛА.

Ймовірно, вибухнула, а потім загорілася база з технікою. Росіяни пишуть, що це на виїзді з міста, тобто з Ростова-на-Дону, у бік населенного пункту Зверєво.

Атака на Київ

У ніч на 28 липня російська окупаційна армія атакувала Київ безпілотниками. Внаслідок ударів є постраждалі, повідомляє «Главком» із посиланням на начальника Київської міської військової адміністрації Тимура Ткаченко.

Ткаченко повідомив, що внаслідок ворожої атаки у Дарницькому районі столиці, попередньо, вибило вікна у житловій багатоповерхівці.

Також через удари російських терористів у Дарницькому районі постраждали восьмеро, серед них одна людина у тяжкому стані.

Віткофф про війну в Україні

Спеціальний представник Стів Віткофф висловив переконання, що мирну угоду щодо війни в Україні вдасться укласти до завершення президентського терміну Дональда Трампа, тобто до 2029 року. Про це він сказав в інтерв’ю невістці Трампа – Ларі Трамп в ефірі Fox News, повідомляє «Главком».

Під час розмови Віткоффа запитали про його прогнози на найближчі три з половиною роки – саме стільки триватиме каденція Трампа. У відповідь він зазначив, що, на його думку, до того часу вдасться врегулювати російсько-українську війну та досягти мирної угоди.

«Ми вирішимо російсько-український конфлікт, досягнемо цієї мирної угоди. Тому що це має статись. Це війна. Президент був правий – цього ніколи не мало статись. Я думаю, що ми це вирішимо», – заявив спецпосланець.

Трамп прокоментував ситуацію у секторі Гази

Президент США Дональд Трамп заявив, що після провалу домовленостей про припинення вогню та звільнення заручників Ізраїль має самостійно вирішити, як діяти далі в секторі Газа. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на агентство Reuters.

Під час зустрічі з головою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн, Трамп наголосив, що не хоче публічно озвучувати, які кроки він вважав би доцільними, але вказав:

«Ізраїлю доведеться прийняти рішення. Я знаю, що б зробив, але не думаю, що це зараз доречно озвучувати», – сказав він журналістам.

Водночас Трамп бездоказово заявив, що бойовики ХАМАС нібито привласнюють гуманітарну допомогу, зокрема продукти, які надходять до Гази.

Трамп знову пригрозив Ірану

Президент США Дональд Трамп висловив обурення через наміри Ірану продовжувати збагачення урану. Про це він заявив під час зустрічі з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн, повідомляє «Главком».

Трамп наголосив, що Сполучені Штати не можуть допустити, щоб Іран отримав ядерну зброю. За його словами, Тегеран уже «отримав серйозну відповідь», і вона була цілком виправданою.

Однак, за словами політика, іранська влада продовжує заявляти про намір збагачувати уран. Він зазначив, що не може зрозуміти, хто у подібній ситуації поводився б настільки необачно.