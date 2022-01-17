У Києві з’являться три нові автобусні маршрути: де вони курсуватимуть

Оплати проїзд на нових маршрутах можна буде електронним квитком

Траса автобусного маршруту № 57 повністю дублює схему маршрутного таксі № 576

З 18 січня у Києві запустять два нові автобусні маршрути звичайного режиму руху № 57, 105. Про це повідомляє «Київпастранс».

Автобус № 57 сполученням «Станція метро «Академмістечко» – авторинок «Чапаєвка» курсуватиме за схемою: проспект Академіка Палладіна (від вулиці Академіка Єфремова) – Кільцева дорога – вулиця Академіка Заболотного – Столичне шосе (в зворотному напрямку Дніпровське шосе) – вулиця Академіка Заболотного;

Транспортники зазначили, що траса автобусного маршруту № 57 повністю дублює схему маршрутного таксі № 576, тож з 18 січня воно припинить роботу.

Автобус № 105 сполученням «Вулиця Тростянецька – Бориспільське шосе» курсуватиме за такою схемою: Вулиця Тростянецька – вулиця Архітектора Вербицького – вулиця Вірменська – вулиця Ташкентська – вулиця Старобориспільська – Харківська площа – Бориспільське шосе – 23 кілометр Харківського шосе (Дарницьке лісництво) – Бориспільське шосе, 41-В.

Оплати проїзд на нових маршрутах можна буде електронним квитком (електронною карткою, QR-кодом, Карткою киянина, учнівським електронним квитком). Перевезення пасажирів пільгових категорій буде забезпечуватись без обмежень.

Нагадаємо, 17 січня, у Києві стався збій у роботі громадського транспорту з технічних причин.

До слова, 2 лютого, на маршрути в Києві вийшли 15 нових сучасних тролейбусів, які місто нещодавно придбало для оновлення парку громадського транспорту.

Раніше кияни подали петицію, в якій пропонують позбутися маршрутних автобусів на користь муніципального транспорту Києва (автобусів, трамваїв і тролейбусів).

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