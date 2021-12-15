Метро на Виноградар запустять не раніше 2023 року. Кличко назвав винних у затримці

Будівництво двох нових станцій профінансовано вже на 4 млрд грн

Темпи будівництва метро на Виноградар відстають від запланових, є серйозна затримка зі здачею двох нових станцій – «Мостицька» та «Проспект Правди». Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко під час річного звіту.

«Через ситуацію з пандемією, що вплинула на темпи роботи на об’єкті, головний підрядник – компанія «Київметробуд» – звернувся з позовом до суду про відтермінування завершення будівництва на травень 2023 року, і судові розгляди тривають», – повідомив Кличко.

Він зазначив, що «Київметробуд» – це приватна компанія, а не комунальна.

«Але місто продовжує робити все можливе, аби максимально швидко завершити будівництво. Ми фінансуємо такі об’єкти вчасно», – підкреслив Кличко.

Мер заявив, що будівництво нових станцій профінансовано вже на 4 млрд грн. «Головний підрядник поки не виконав усіх необхідних робіт на цю суму. Тому, як тільки зроблять це, ми перерахуємо додаткові кошти», – сказав Кличко.

Він повідомив, що на наступний рік у бюджеті міста на це передбачено 841 млн грн.

Роботи на будмайданчику тривають.

Нагадаємо, в червні цього року мер Києва Віталій Кличко розповів, які перспективи будівництва метрополітену на масиви Виноградар і Троєщина.

За його словами, компанія «Київметробуд» гарантувала, що до кінця року відкриється перша станція.

Київська міська прокуратура в судовому порядку вимагає стягнути 183 млн грн з підрядника будівництва двох станцій метро та вилочного відгалуження на дільниці Сирецько-Печерської лінії метрополітену від станції «Сирець» до житлового масиву Виноградар.

Нещодавно суд ухвалив рішення на користь «Київметробуду». Терміни здачі метро на «Виноградар» перенесли на наступний рік, тобто першу станцію мають відкрити наприкінці 2022 року. Причиною був коронавірус.



