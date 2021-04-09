SkyUp запускає рейси з Києва в курортний Ізмір

На даний момент прямі рейси з Києва в Ізмір виконує тільки турецький лоукостер Pegasus Airlines

Рейси виконуватимуться тричі на тиждень: щовівторка, щочетверга і щонеділі

Українська авіакомпанія SkyUp Airlines з 27 травня цього року запускає рейси з Києва в турецький Ізмір і назад. Про це повідомила пресслужба перевізника.

«З 27 травня 2021 року авіакомпанія SkyUp відкриває польотну програму у напрямку Київ - Ізмір - Київ», – йдеться у повідомленні.

Рейси виконуватимуться тричі на тиждень: щовівторка, щочетверга і щонеділі.

Відзначимо, на даний момент прямі рейси з Києва в Ізмір виконує тільки турецький лоукостер Pegasus Airlines.

Ізмір, розташований на узбережжі Егейського моря, є доволі популярним літнім туристичним напрямком. Втім, варто відзначити, що незважаючи на те, що місто знаходиться на самому березі моря – можливостей для пляжного відпочинку в самому Ізмірі немає. Але навколо Ізміра розташована величезна кількість пляжів з прекрасним білим піском, в тому числі знамениті пляжі Чешме.

Тим часом, українська авіакомпанія Bees Airline розпочала продаж квитків на міжнародні рейси, зокрема в Тбілісі, Батумі та Єреван. Зокрема у всіх вказаних напрямках можна буде полетіти з Києва. З Одеси авіаперевізник анонсував польоти до столиці Вірменії – Єревану.

Отож рейсом Одеса-Єреван-Одеса можна буде скористатись з 14 червня щопонеділка та щоп’ятниці.