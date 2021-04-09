  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус
    Новини

    SkyUp запускає рейси з Києва в курортний Ізмір

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    На даний момент прямі рейси з Києва в Ізмір виконує тільки турецький лоукостер Pegasus Airlines - SkyUp запускає рейси з Києва в курортний Ізмір
    На даний момент прямі рейси з Києва в Ізмір виконує тільки турецький лоукостер Pegasus Airlines
    фото: talaviation.com

    Рейси виконуватимуться тричі на тиждень: щовівторка, щочетверга і щонеділі

    Українська авіакомпанія SkyUp Airlines з 27 травня цього року запускає рейси з Києва в турецький Ізмір і назад. Про це повідомила пресслужба перевізника.

    «З 27 травня 2021 року авіакомпанія SkyUp відкриває польотну програму у напрямку Київ - Ізмір - Київ», – йдеться у повідомленні.

    Рейси виконуватимуться тричі на тиждень: щовівторка, щочетверга і щонеділі.

    Відзначимо, на даний момент прямі рейси з Києва в Ізмір виконує тільки турецький лоукостер Pegasus Airlines.

    Ізмір, розташований на узбережжі Егейського моря, є доволі популярним літнім туристичним напрямком. Втім, варто відзначити, що незважаючи на те, що місто знаходиться на самому березі моря – можливостей для пляжного відпочинку в самому Ізмірі немає. Але навколо Ізміра розташована величезна кількість пляжів з прекрасним білим піском, в тому числі знамениті пляжі Чешме.

    Тим часом, українська авіакомпанія Bees Airline розпочала продаж квитків на міжнародні рейси, зокрема в Тбілісі, Батумі та Єреван. Зокрема у всіх вказаних напрямках можна буде полетіти з Києва. З Одеси авіаперевізник анонсував польоти до столиці Вірменії – Єревану.

    Отож рейсом Одеса-Єреван-Одеса можна буде скористатись з 14 червня щопонеділка та щоп’ятниці.

    Теги: Туреччина Київ літак SkyUp
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies