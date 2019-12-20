Слідчі підозрюють мера Обухова у привласненні землі ветеранів АТО



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Мером Обухова з 2012 року є Олександр Левченко

Через дії місцевих чиновників понад 500 громадян не отримають соціального житла

У Київській області чиновники Обухівської міськради підозрюються в незаконному відчуженні земельної ділянки, що належить до комунальної власності, повідомляє пресцентр Служби безпеки в п'ятницю, 20 грудня.

Незаконна діяльність держслужбовців привела до збитку бюджету на суму понад 4 млн грн.

«Механізм організували міський голова разом з керівниками земельного та юридичного відділів та членами виконкому міськради. Під виглядом реалізації у столичному регіоні державних соціальних програм щодо забезпечення житлом учасників бойових дій і внутрішньо переміщених осіб зловмисники вивели з власності громади один гектар землі», - йдеться в повідомленні.

У результаті землю чиновники передали київському забудовнику під будівництво елітного комерційного житла. Прибуток від продажу квартир в житловому комплексі повинен був іти на рахунки чиновників.

«Через дії зловмисників понад 500 громадян не отримають соціального житла. Зараз на незаконно вилучену земельну ділянку накладено арешт», - пише пресслужба.

П'ятьом організаторам схеми, включаючи мера Обухова, повідомлено про підозру за статтею про привласнення, розтрату майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем (ч. 5 ст.191 КК України).

Мером Обухова з 2012 року є Олександр Левченко.